Centro Tecnico Federale, inizia il percorso in rosa
Domenica 18 novembre al PalaBotteghelle iniziano le doppie sedute del Centro Tecnico Federale in rosa con le atlete calabresi convocate
18 Novembre 2018 - 10:12 | di Vincenzo Comi
Domenica 18 novembre 2018, inizia il Centro Tecnico Federale in rosa. Il Referente Tecnico Territoriale Maurizio Arcudi ha programmato un’intensa mattinata di allenamenti. La location del Centro Tecnico Federale è il PalaBotteghelle e la doppia seduta avverrà alle ore 9.30 ed 11.30.
Il Dirigente del Comitato Regionale è Lucia Rossi. I Coach delle selezioni sono Armando Russo e Barbara Gemelli con la collaborazione del formatore Cna Pasquale Iracà. Il settore medico sarà rappresentato dal Dottor Vincenzo Tripodi, la fisioterapista Liliana Praticò ed il preparatore fisico Valerio Tolomeo.
Ecco la lista delle atlete convocate su segnalazione specifica delle società calabresi.
|
ALFANO VALERIA
|
05/01/2004
|
CZ CENTRO BASKET
|
ALVARO ANASTASIA *
|
02/02/2005
|
BASKET YMCA YMCA
|
BOSSI ANNA GIULIA
|
09/03/2005
|
SMAF CATANZARO
|
CENTOFANTI SARA
|
25/04/2004
|
NUOVA JOLLY RC
|
CONCOLINO CATERINA
|
19/05/2004
|
SMAF CATANZARO
|
DEROSSI FEDERICA
|
22/01/2005
|
US CZ CENTRO BASKET
|
FERRARO MARIA TERESA
|
25/01/2005
|
US CZ CENTRO BASKET
|
GILIONI GIULIA
|
14/04/2004
|
BASKET PELLARO
|
MARTORANO MARTA
|
21/06/2005
|
VIS REGGIO
|
MONTEBELLO MARTA
|
27/12/2004
|
US CZ CENTRO BASKET
|
NORDO DANILA
|
27/10/2004
|
L’AQUILONE RC
|
ONUGHA DEBORAH
|
25/05/2004
|
NUOVA JOLLY RC
|
PANARO SILVIA
|
10/05/2005
|
US CZ CENTRO BASKET
|
PUGLIESE MARIAELENA
|
04/11/2005
|
US CZ CENTRO BASKET
|
QUATTRONE GRETA
|
25/10/2005
|
L’AQUILONE RC
|
ROMEO ALISSA
|
07/08/2005
|
EUTIMO LOCRI
|
ROMEO GIULIA
|
02/02/2005
|
BASKET YMCA SIDERNO
|
SACCA’ MANUELA *
|
28/11/2005
|
EUTIMO LOCRI
|
SGARLATO ALESSIA
|
18/03/2005
|
BASKET YMCA SIDERNO
|
SGRO’ SIMONA
|
16/02/2005
|
VIS REGGIO
|
SILVA SOFIA
|
07/11/2005
|
L’AQUILONE RC
|
TRIOLO SILVIA
|
02/03/2004
|
NUOVA JOLLY RC
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