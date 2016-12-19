CercaOfficina.it ottiene un investimento da 1 milione di euro

CercaOfficina.it (http://www.cercaofficina.it/), startup che innova il mondo delle riparazioni delle auto e permette di ottenere dei preventivi personalizzati sulla riparazione/manutenzione del proprio veicolo da officine e carrozzerie della zona, ha ricevuto un investimento da 1 milione di euro.

A questo round di investimento hanno partecipato sette investitori privati, in maggioranza esteri, e l’obiettivo di questa operazione è consolidare la presenza di Cercaofficina.it a livello nazionale e diventare sempre più un punto di riferimento per gli automobilisti italiani.

Precedentemente a questo round di investimento, l’azienda creata da Marco Brusamolino, Luca Maccarini e Romano Perticone, aveva chiuso altri due round, per un totale di 500.000€.

Gli obiettivi del nuovo round di investimento

“In questi primi tre anni di attività abbiamo lavorato con un obiettivo molto preciso: cercare di innovare e migliorare il mondo delle riparazioni delle auto, rendendolo maggiormente trasparente, per creare le basi affinché si costruisca un solido rapporto di fiducia tra automobilisti e officine – spiegano i fondatori – Proprio per questo cerchiamo di collaborare con officine e carrozzerie di qualità, distribuite su tutto il territorio italiano.

Questo consistente round di investimento ci darà la possibilità di affermare e rafforzare ancora di più la nostra presenza in Italia, che fino ad oggi ci ha visto coinvolgere officine in tutta Italia, con 15mila preventivi inviati e oltre 600.000 euro di fatturato generato alle officine e carrozzerie.

Si tratta di un risultato ottenuto grazie al lavoro del nostro team e al contributo fondamentale fornito dall’incubatore SpeedMiUp e da Simon Ardiss, investitore e consigliere di CercaOfficina.it, che per primi hanno creduto nel progetto e lo hanno sostenuto”

Per riuscire in questo percorso e continuare a crescere CercaOfficina.it si avvale di un team di professionistiche oggi conta 20 persone, suddivise tra sales, customer care, sviluppo e marketing.

Come funziona CercaOfficina.it

Come funziona CercaOfficina.it?

Il funzionamento di CercaOfficina.it è molto semplice: l’automobilista, attraverso il sito, richiede gratuitamente un preventivo che può variare dal tagliando alla revisione, dalla riparazione della carrozzeria alla sostituzione dei pneumatici e perfino l’installazione e manutenzione dell’impianto a metano/gpl.

Le richieste di preventivo vengono controllate e inoltrate alle officine convenzionate, in una determinata area geografica indicata dall’utente stesso.Le officine selezionate, successivamente, forniranno al cliente tutti i costi e dettagli per l’operazione richiesta.

Dopo aver ricevuto i preventivi, l’utente potrà confrontarli, e una volta accettata una proposta potrà prenotare direttamente online l’intervento.

Premi e riconoscimenti

Premi e riconoscimenti a livello nazionale per CercaOfficina.it

La startup, che ha visto la luce nel 2013, ha ricevuto anche diversi riconoscimenti a livello nazionale: ha conquistato un posto tra i vincitori del primo bando SpeedMiUp (Università Bocconi, Camera di Commercio di Milano, Comune di Milano), è risultata vincitrice al primo posto al Premio “Ambrogio Lorenzetti”,come miglior modello operativo di governance nella categoria “startup”,ed è stata selezionata tra le startup per Aruba Cloud Startup.

Sito: http://www.cercaofficina.it/