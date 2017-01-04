Il cerchio dell’immagine apre le iscrizioni al master di II livello

Prosegue e si amplia l’offerta formativa della scuola di fotografia Il cerchio dell’immagine per l’anno appena iniziato. Dopo la fortunata prima edizione del master di I livello della scuola reggina e la seconda edizione in corso, partirà il 27 marzo 2017 anche il master di II livello.

3 mesi, 240 ore di didattica, 10 docenti di fama internazionale e un percorso unico nel suo genere. Un percorso di formazione di altissimo livello con i migliori professionisti del settore della fotografia e dell’editoria. Una conferma della volontà de Il cerchio dell’immagine nel continuare a scommettere sul territorio e sul Sud per diffondere una cultura fotografica e puntare sulla formazione, nella convinzione che fare il fotografo non sia un’attività amatoriale, ma una professione che deve essere costruita attraverso un percorso formativo in costante aggiornamento.

Le iscrizioni potranno essere inoltrare entro e non oltre il 31 gennaio 2017. Chi effettuerà l’iscrizioni entro il 15 gennaio 2017 potrà usufruire di uno sconto del 15%. Il contributo sarà agevolato anche per chi effettuerà il pagamento in un’unica soluzione.

Per maggiori informazioni sull’offerta didattica completa e sulle modalità di iscrizione visitare il sito internet http://scuola.ilcerchiodellimmagine.it/.