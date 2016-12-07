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Il cerchio dell’immagine presenta il mood nella fotografia

Il 10 e 11 dicembre ingresso gratuito per assaggiare i corsi di Fashion photography e Photoshop con Alfredo Muscatello e Giovanna Catalano

07 Dicembre 2016 - 18:48 | di Redazione

Il mood nella fotografia, banner dei corsi di Fashion photography e Photoshop

10 e 11 dicembre 2016 – presso Il cerchio dell’immagine

Presentazione dei corsi di Fashion photography e Photoshop, tenuti da Alfredo Muscatello e Giovanna Catalano.

Vuoi un assaggio dei due corsi? Non perderti queste giornate all’insegna della fotografia insieme ai docenti della scuola Il cerchio dell’immagine!

Inizio corsi a gennaio 2017, qui tutte le informazioni:

  • Fashion photography
  • Photoshop

Programma

Sabato 10

  • ore 14.00 Briefing su make-up e outfit con la modella Cristina Violeta Rusu
  • ore 15.00 Shooting fotografico presso il CE.DIR., a cura di Alfredo Muscatello, fotografo e docente di Fashion photography
  • ore 17:00 Conclusione della giornata

È necessario che ogni partecipante abbia con sé la propria attrezzatura fotografica.

Domenica 11

  • ore 14.00 Selezione degli scatti migliori
  • ore 15.00 Post produzione di uno scatto, a cura di Giovanna Catalano, fotografa e docente di Photoshop
  • ore 18.00 Aperitivo sociale

È necessario che ogni partecipante abbia con sé il proprio computer portatile.

Ingresso gratuito!

Il mood nella fotografia, giornate di presentazione dei corsi de Il cerchio dell'immagine

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