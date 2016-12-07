Il cerchio dell’immagine presenta il mood nella fotografia
Il 10 e 11 dicembre ingresso gratuito per assaggiare i corsi di Fashion photography e Photoshop con Alfredo Muscatello e Giovanna Catalano
07 Dicembre 2016 - 18:48 | di Redazione
10 e 11 dicembre 2016 – presso Il cerchio dell’immagine
Presentazione dei corsi di Fashion photography e Photoshop, tenuti da Alfredo Muscatello e Giovanna Catalano.
Vuoi un assaggio dei due corsi? Non perderti queste giornate all’insegna della fotografia insieme ai docenti della scuola Il cerchio dell’immagine!
Inizio corsi a gennaio 2017, qui tutte le informazioni:
- Fashion photography
- Photoshop
Programma
Sabato 10
- ore 14.00 Briefing su make-up e outfit con la modella Cristina Violeta Rusu
- ore 15.00 Shooting fotografico presso il CE.DIR., a cura di Alfredo Muscatello, fotografo e docente di Fashion photography
- ore 17:00 Conclusione della giornata
È necessario che ogni partecipante abbia con sé la propria attrezzatura fotografica.
Domenica 11
- ore 14.00 Selezione degli scatti migliori
- ore 15.00 Post produzione di uno scatto, a cura di Giovanna Catalano, fotografa e docente di Photoshop
- ore 18.00 Aperitivo sociale
È necessario che ogni partecipante abbia con sé il proprio computer portatile.
Ingresso gratuito!
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