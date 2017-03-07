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Cerimonia di consegna Borsa di Studio Cinzia Richichi

La Fidapa Reggio Calabria Morgana celebra la Giornata internazionale della donna con la Borsa di studio dedicata a Cinzia Richichi e due nuovi premi

07 Marzo 2017 - 14:45 | di Federica Geria

Cerimonia della Borsa di studio Cinzia Richichi della Fidapa Reggio Calabria Morgana

La FIDAPA BPW – Italy “Reggio Calabria MORGANA”, presieduta dalla dott.ssa Emira dal Moro, celebra la  giornata internazionale della donna con la consegna della Borsa di Studio Cinzia Richichi. L’evento rientra nel tema della FIDAPA nazionale “I talenti delle donne una risorsa per lo sviluppo  Sociale, economico e politico del nostro Paese “. La nona  edizione   inaugura il Premio alla DONNA  SPECIALE che sarà conferito ad una donna  che abbia dimostrato particolari doti di sensibilità e generosità  e il premio  DONNA DELL’ANNO   che sarà attribuito    a tre donne distintesi nell’ambito delle attività sociali, delle professioni, dell’ Arte. La Giuria, coordinata dalla Presidente della Borsa di studio, prof.ssa Irene Tripodi e composta dalle Prof.sse Maria Luisa Neri, Francesca Carla Neri e Anna Stajano ha conferito La Borsa di Studio, intitolata a Cinzia Richichi, a tre  studentesse,  selezionate nella scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado della nostra Città, che si sono  distinte   per  il profitto  e per il comportamento. Si è voluto  mettere in risalto il merito sia  per quanto riguarda lo studio che il rispetto delle regole e del vivere civile.

La Cerimonia si svolgerà l’8 marzo alle ore 16,30, presso l’istituto Nosside – Pyithagoras  di Ravagnese.

 

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