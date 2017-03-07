Cerimonia di consegna Borsa di Studio Cinzia Richichi

La FIDAPA BPW – Italy “Reggio Calabria MORGANA”, presieduta dalla dott.ssa Emira dal Moro, celebra la giornata internazionale della donna con la consegna della Borsa di Studio Cinzia Richichi. L’evento rientra nel tema della FIDAPA nazionale “I talenti delle donne una risorsa per lo sviluppo Sociale, economico e politico del nostro Paese “. La nona edizione inaugura il Premio alla DONNA SPECIALE che sarà conferito ad una donna che abbia dimostrato particolari doti di sensibilità e generosità e il premio DONNA DELL’ANNO che sarà attribuito a tre donne distintesi nell’ambito delle attività sociali, delle professioni, dell’ Arte. La Giuria, coordinata dalla Presidente della Borsa di studio, prof.ssa Irene Tripodi e composta dalle Prof.sse Maria Luisa Neri, Francesca Carla Neri e Anna Stajano ha conferito La Borsa di Studio, intitolata a Cinzia Richichi, a tre studentesse, selezionate nella scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado della nostra Città, che si sono distinte per il profitto e per il comportamento. Si è voluto mettere in risalto il merito sia per quanto riguarda lo studio che il rispetto delle regole e del vivere civile.

La Cerimonia si svolgerà l’8 marzo alle ore 16,30, presso l’istituto Nosside – Pyithagoras di Ravagnese.