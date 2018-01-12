Martedì 16 gennaio alle ore 10,30, nella Sala conferenze della Scuola Collodi , in presenza della D.S. dott. Mariantonia Puntillo, dei genitori, dei Rappresentanti di Classe e del Consiglio d’Istituto e di vari ospiti tra cui il dott. Giuseppe Quattrone, segretario del Lions Club Reggio Calabria, il dott. Vincenzo Trapani Lombardo presidente dell’Hospice, la professoressa Angela Misiano, responsabile del Planetario Pythagoras, si svolgerà una Cerimonia di premiazione dedicata agli alunni dell’Istituto Comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua che si sono distinti, partecipando con ottimi risultati, in vari concorsi nazionali, tra cui “I Giochi Matematici del Mediterraneo 2018” e” Le Olimpiadi di Astronomia”.

Verranno inoltre premiate le classi vincitrici del Concorso “Tutti intorno al Presepe” organizzato dall’Istituto Comprensivo stesso e volto a rinnovare l’antica tradizione cristiana del presepe.

A partire dalle Scuole dell’Infanzia Botteghelle e Collodi, alle Scuole primarie Galluppi e Collodi, fino alla scuola secondaria Bevacqua, ciascuna classe, utilizzando svariate tecniche artistico-espressive, materiali riciclati e non, ha realizzato il proprio presepe , imprimendogli una forma particolare ed originale che lo ha reso unico e diverso dagli altri.

Il regolamento del concorso prevedeva la premiazione di sei presepi, uno per ogni plesso e per ogni ordine di scuola. I presepi realizzati nei vari plessi scolastici dell’Istituto sono stati esposti e venduti in una mostra-mercato ed il ricavato devoluto all’Hospice di Via delle Stelle di Reggio Calabria.

Sarà il dottore Vincenzo Trapani Lombardo, presidente dell’Hospice, a ritirare l’assegno frutto della sensibilità e della generosità degli alunni dell’Istituto Comprensivo diretto dalla dott. Mariantonia Puntillo.