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Cesare vince la sfida: è tra le tre gelaterie migliori in Italia

Dalle cento migliori alla finale: la gelateria reggina è tra le tre finaliste del contest di Gastronauta e il voto si fa online

28 Luglio 2016 - 13:29 | di Redazione

La gelateria Cesare di Reggio Calabria, finalista del contest Gastronauta 2016

di Laura Maria TavellaDue gelaterie reggine storiche, “Cesare” e “Sottozero“, erano entrate a pieno merito nella classifica stilata da Gastronauta, il sito alla ricerca costante di prelibatezze italiane, tutte da gustare: entrambe, erano tra le 100 gelaterie migliori in Italia.

La gelateria Cesare,però, è riuscita ad approdare alla terza e alla quarta fase, rientrando tra le prime dieci, prima, e adesso tra le prime tre gelaterie migliori in Italia, secondo il contest di “Gastronauta”.

Assieme alla Gelateria Cesare di Reggio Calabria, “Ciokkolatte – Il Gelato che Meriti” di Padova e la “Gelateria Fiordilatte”di Udine”.

Domani scopriremo il vincitore dell’ambito premio “migliore gelateria dell’anno”, a seconda del numero di voti ottenuti dagli affezionati clienti.

Partecipare al contest è semplicissimo: basta cliccare al seguente link scegliere “Gelateria Cesare“, cliccare sul cuoricino corrispondente, inserire la email e confermare il voto cliccando sul link che arriverà sulla mail.

Cosa aspetti? Sosteni la gelateria della nostra città, aiutandola a vincere il contest!

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