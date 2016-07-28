Cesare vince la sfida: è tra le tre gelaterie migliori in Italia

Dalle cento migliori alla finale: la gelateria reggina è tra le tre finaliste del contest di Gastronauta e il voto si fa online

di Laura Maria Tavella – Due gelaterie reggine storiche, “Cesare” e “Sottozero“, erano entrate a pieno merito nella classifica stilata da Gastronauta, il sito alla ricerca costante di prelibatezze italiane, tutte da gustare: entrambe, erano tra le 100 gelaterie migliori in Italia.

La gelateria Cesare,però, è riuscita ad approdare alla terza e alla quarta fase, rientrando tra le prime dieci, prima, e adesso tra le prime tre gelaterie migliori in Italia, secondo il contest di “Gastronauta”.

Assieme alla Gelateria Cesare di Reggio Calabria, “Ciokkolatte – Il Gelato che Meriti” di Padova e la “Gelateria Fiordilatte”di Udine”.

Domani scopriremo il vincitore dell’ambito premio “migliore gelateria dell’anno”, a seconda del numero di voti ottenuti dagli affezionati clienti.

Partecipare al contest è semplicissimo: basta cliccare al seguente link scegliere “Gelateria Cesare“, cliccare sul cuoricino corrispondente, inserire la email e confermare il voto cliccando sul link che arriverà sulla mail.

Cosa aspetti? Sosteni la gelateria della nostra città, aiutandola a vincere il contest!