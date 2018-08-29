Il tecnico amaranto commenta il memorial Salmeri: le indicazioni sul piano tecnico e atletico, la prova di Emmausso e lo sguardo al Siracusa

Al termine del memorial ‘Marco Salmeri’ il tecnico della Reggina, Roberto Cevoli, ha rilasciato una breve intervista alla pagina Facebook del sodalizio amaranto: “Siam venuti qui per onorare la memoria di questo ragazzo, siamo felici di averlo fatto. Sono molto soddisfatto: ho visto buone cose sia a livello tecnico-tattico, che atletico. È stato un ottimo allenamento per noi”

Elogio particolare, poi, per uno dei protagonisti di questo pre-campionato: “Emmausso prima punta? Lo volevo provare, ha qualità per fare ogni ruolo del reparto d’attacco, ha dato ottime risposte.

Prossimo step si chiama Siracusa: “Andremo lì per vincere, cercheremo in ogni modo di vincere e fare più partite possibile. Credo di avere una squadra giovane che se la può giocare con tutti: questo non vuol dire che siamo da primi posti, ma nemmeno che non possiamo arrivarci…”