Charlie Hebdo in Calabria: ‘Non ci volevano qui. Vignetta sul terremoto non capita’
Marika Bret, redattrice di Charlie Hebdo, a Cosenza per il Festival del fumetto parla della vignetta sul terremoto di Amatrice e delle minacce ricevute
08 Ottobre 2016 - 19:06 | di Pasquale Romano
Nella combo le due vignette dedicate al terremoto in Italia pubblicate da Charlie Hebdo, Parigi, 2 Settembre 2016. ajkahnaahan
“Gli italiani non hanno capito la vignetta su Amatrice, perché quella vignetta attacca un tabù, il tabù della morte, e nessuno a prescindere dalla nazionalità accetta che si attacchi un tabù”. Lo ha detto Marika Bret, redattrice di Charlie Hebdo, oggi a Cosenza per partecipare al Festival del fumetto ‘Le strade del paesaggio’. “Inoltre – ha aggiunto – alcuni politici sono entrati in questa questione non comprendendo le vere motivazioni. Purtroppo il sindaco di Amatrice è stato più preoccupato di un disegno, giudicato di cattivo gusto, che delle vittime del terremoto stesso”.
“Abbiamo ricevuto numerose minacce – ha detto poi la Bret – tanti italiani hanno urlato ‘non mettete piede in Italia’, sia dopo la vignetta su Amatrice che in vista della nostra partecipazione a questo evento a Cosenza. Penso sia frutto di un contesto politico che ha manipolato la vignetta su Amatrice. Lo stesso contesto politico che non era favorevole al nostro arrivo in Italia”.
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