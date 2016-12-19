Chef calabrese premiato come Ambasciatore dello Stoccafisso

“Sono nato in Francia ma le mie origini calabresi mi hanno sempre accompagnato in tutto il mio percorso, ho avuto modo di conoscere la cucina e il cibo di tutto il mondo ed essere qui a rappresentare un prodotto così lontano ma che è diventato parte della tradizione della cucina italiana è per me un grande orgoglio. Lo stoccafisso è ingrediente a cui sono molto legato a livello affettivo. Mi ricorda la mia infanzia in Calabria e i miei nonni. Tutti gli anni infatti per Natale la mia famiglia metteva in tavola lo stoccafisso e mio nonno si occupava del rituale di preparazione del piatto, partendo proprio dal prodotto secco che ammollava lui stesso” – ha dichiarato il neoeletto Ambasciatore dello Stoccafisso, Anthony Genovese.

Il Norwegian Seafood Council (NORGE) ha premiato lunedì 12 dicembre lo chef d’origine franco – calabrese Anthony Genovese con il titolo di Ambasciatore dello Stoccafisso di Norvegia perché, attraverso la sua cucina, capace di unire tradizione e innovazione, profumi e sapori, ha saputo distinguersi per la creatività nell’utilizzo dello stoccafisso.

Raccontare di Anthony Genovese non è cosa facile. Le sue origini calabresi sono tradite ascoltandolo, dall’accento, ma guardando e assaggiando i suoi piatti, le influenze che si riconoscono marcate sono altre. C’è l’eleganza francese, lascito della sua prima formazione gastronomica e il minimalismo, il rispetto della materia prima, le cotture accennate, l’uso del crudo del periodo trascorso in Giappone e Malesia.

fonte: lacucinaitaliana.it