Dal 20 al 27 novembre in diversi paesi si celebra la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo “The Extraordinary Italian Taste”, promossa dal Governo Italiano e attuata dai Ministeri degli Esteri, delle Politiche Agricole, del MIUR e dello Sviluppo Economico.

Conferenze, degustazioni, cene di gala, corsi di cucina, concerti e mostre animeranno in ogni Paese le ambasciate, i consolati, gli istituti di Cultura Italiana e altre location selezionate.

Per tutta la settimana, oltre a enti e istituzioni, saranno impegnati a promuovere le eccellenze Italiane, anche i più importanti operatori legati al mondo della produzione e trasformazione alimentare, al turismo, alla cultura, nonché le più importanti associazioni legate al vino ed alla cucina.

Lo chef Sandro Isabella a Sydney

A rappresentare l’Italia in Australia sarà un Calabrese DOC, l’Ambasciatore del Menu Tipico Lametino Sandro Isabella, considerato attualmente uno dei migliori sei chef Italiani in Australia.

Lo chef Isabella presenterà durante la serata Italy on a spoon, (letteralmente Italia sul cucchiaio) che aprirà a Sydney la Settimana della cucina italiana il 20 novembre, un piatto dedicato alla sua amata terra, un involtino di Sardina alla Calabrese.

Il piatto: un involtino di sardina alla calabrese

A caratterizzare il piatto non sarà solo il nome, ma anche e soprattutto gli ingredienti utilizzati, tipici della Calabria, quali: ricotta, nduja, liquirizia e menta che si fonderanno insieme, per la gioia dei presenti, in un tripudio di colori, profumi e sapori.

Grande soddisfazione espressa da parte dell’ideatore del Menu Tipico Lametino, il manager dei servizi turistici del territorio Gianfranco Caputo e del presidente nazionale dell’Accademia delle Tradizioni Popolari Calabresi il Dr. Nicolino Volpe, per gli ottimi risultati che si stanno ottenendo a livello internazionale, grazie al lavoro di promozione da parte degli Ambasciatori del Menu Tipico Lametino.