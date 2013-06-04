Chi ti sta chiamando con il numero privato? Ecco come scoprirlo!

-di Laura Maria Tavella. Da un po’ di tempo ricevete delle chiamate anonime, con il numero privato e la cosa comincia a scocciarvi?

Vi siete rivolti a santoni, maghi, indovini, avete scavato nel vostro passato tra ex, vecchie fiamme, cuori spezzati, ma nulla di fatto: non siete riusciti a scoprire chi vi chiama con così tanta insistenza.

Per voi c’è Whooming,un servizio completamente gratuito che consente di scoprire il numero di una chiamata anonima.

Il meccanismo su cui si basa Whooming è molto semplice: chi vuole usufruire del servizio, dovrà collegarsi al sito www.whooming.com e registrarsi. Nella pagina che si apre, verrà chiesto un codice di conferma, che troverete nella mail appena ricevuta.

Basterà aprire la mail, aprire il messaggio ricevuto da Whooming, digitare il codice sul sito e cliccare “Valida”, per poter accedere.

Da adesso in poi, ogni qual volta riceverai una chiamata da un numero privato, dovrete rifiutare la chiamata e, nel giro di pochi secondi, riceverete una mail da parte di Whooming con indicato il numero reale di chi vi ha chiamato.

A questo punto avete tre scelte: chiamare il numero del vostro affezionato stalker per fargli sapere che lo avete smascherato, lasciar correre o rivolgervi alle autorità competenti.

A voi la scelta!

Noi ragazzi di Citynow.it abbiamo testato il servizio per voi, chiamandoci a vicenda con il famoso #31# e abbiamo verificato che il servizio funziona davvero. E voi, cosa aspettate a provarlo?