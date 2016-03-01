Chianalea di Scilla candidata al ‘Borgo dei Borghi’: ecco come votare

Il noto programma tv Alle Falde del Kilimangiaro in onda su Rai 3, presenta anche quest’anno il contest per i borghi più belli d’Italia, abbracciando tutti quelli visitati dalla trasmissione stessa nel corso delle varie puntate, ovvero 20 borghi, ognuno rappresentante una regione.

La nostra bellissima Scilla e il borgo di Chianalea sono state visitate a novembre dal Kilimangiaro, che ha poi trasmesso in puntata tutte le loro bellezze e particolarità, in un imperdibile video dove Chianalea viene definita come la “Venezia del Mar Tirreno”.

Sarà dunque il quartiere di Chianalea a rappresentare la Calabria nella competizione destinata ai Borghi più belli d’Italia, basata sul giudizio degli utenti web. Uno fra i borghi più unici, caratteristico per la sua storia millenaria, e per la sua posizione a ridosso dal mare. Mito di questi luoghi, le bellezze paesaggistiche e le ricchezze artistiche e culturali.

Da Domenica 21 Febbraio, fino a Domenica 13 Marzo, potrete scegliere il vostro Borgo dei Borghi, votando sul sito. Ogni utente potrà votare non più di una volta ogni 24 ore, fino al termine della sfida.

Non ci resta perciò che votare, e sostenere la nostra terra!