Dopo la magica notte di Chianalea dello scorso 10 luglio, che ha visto protagonisti tanti artisti a bordo della Patriarca 2 ancorata di fronte ad un noto locale del Borgo, Incontriamoci Sempre si ripeterà nell’organizzazione di un’altra grande iniziativa, con la presenza del noto giornalista e scrittore Pino Aprile.

Teatro della serata, che avrà luogo Martedì 7 Agosto dalle 21.15, sarà la splendida Piazza di Porto Salvo, situata nel cuore del Borgo di Chianalea. Pino Aprile sarà ospite e concluderà la serata, dopo la relazione del Dott. Vincenzo Montemurro dal titolo “dai Moti del 1848 allo sbarco dei mille…e poi”.

È prevista la presenza della Dott.ssa Irene Calabrò, Assessore al Bilancio del Comune di Reggio Calabria, che porterà i saluti dell’Amministrazione, e dei rappresentanti istituzionali del comune di Scilla.

L’Associazione ringrazia in particolare il Comune di Scilla, per il patrocinio, e la parrocchia di Scilla per l’autorizzazione all’uso di Piazza Porto Salvo .

Il Presidente di Incontriamoci Sempre, Pino Strati, rappresenterà l’Associazione tutta che, oltre a svolgere le principali attività socio-culturali e di volontariato presso la sede ufficiale, la Stazione FS di RC S Caterina, ama organizzare tante iniziative a Scilla e Chianalea da diversi anni.

Per tutti noi Scilla rappresenta un grande Amore.

Fonte: Il Direttivo – Associazione Incontriamoci Sempre