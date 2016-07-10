Chiringuito Beach Club si trasforma in ‘Hollywood’: parte l’estate 2016
Il Chiringuito Beach Club apre la stagione con serate a tema cinema: la location si trasforma in Hollywood
10 Luglio 2016 - 18:04 | di Pasquale Romano
Tutto pronto per l’inaugurazione estiva del Chiringuito Beach Club. Domani, 11 luglio, si terrà la prima serata di una stagione che promette di appassionare e far divertire i giovani reggini.
Chiara l’idea alla base del progetto: la struttura si ‘trasformerà’ in Hollywood. La location e l’atmosfera che si respirerà, curata nei minimi dettagli, riporterà al celeberrimo quartiere del cinema losangelino. In un ambiente chic e raffinato, tante le novità curate dal gruppo che organizzerà l’estate 2016 del Chiringuito Beach Club.
‘Attraverso serate a tema, ispirate a un genere cinematografico o a un lungometraggio in particolare, sembrerà di essere catapultati su un set di Hollywood’ assicura Christian Naccarato, direttore artistico che curerà l’organizzazione delle serate insieme ad un nutrito staff: Iphoxia Event, Giuseppe Laganà, Domenico Prisa AKA Mr. Prisa Deejay Resident.
Prenderanno parte alle varie serate anche il dj Vincenzo Richichi, il vocalist Sasha Sorgonà e la giovane cantante Alessia Sciarrone. Tutto pronto quindi: al Chiringuito Beach Club domani si aprirà una stagione tra pailettes e lustrini, per un’estate che punta ad essere indimenticabile…
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