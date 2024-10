Reggio, chiusura serale di un serbatoio comunale dell’acqua

L’ufficio del servizio idrico comunale di Reggio Calabria comunica che, considerati i maggiori consumi nell’attuale periodo e per rifornire a sufficienza il serbatoio comunale Casalotto, sarà effettuata la chiusura serale dalle ore 20:00 con riapertura dalle ore 5:30 del giorno successivo.

Tali necessarie manovre idriche saranno effettuate dal giorno 15/07/2020 fino a quando il livello del serbatoio consentirà il normale approvvigionamento idrico agli utenti delle zone di Via Casalotto, Via Militare, via Criserà e zone limitrofe.