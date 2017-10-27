“Ciak: si gira il film della natura“, il progetto in rete che ha coinvolto gli istituti scolastici “Ten. Col. G. Familiari” e “Megali Melito Roccaforte” di Melito Porto Salvo (RC), si avvia alla conclusione.

Il percorso formativo nel Parco Nazionale della Sila presenta la sua manifestazione finale. L’appuntamento è per lunedì 30 ottobre 2017 alle ore 10:30 presso l’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Ten. Col. G. Familiari”.

All’evento parteciperanno i dirigenti scolastici Dott.ssa Concetta Sinicropi e Dott. Domenico Zavettieri e le docenti e tutor Dott.ssa Virginia Altomonte e Dott.ssa Natalina Laface.

In collegamento Skype due esperti esterni: la Dott.ssa Guendalina Dimarco e il Dott. Santo Zema.

Gli alunni, le famiglie e la cittadinanza tutta sono invitati a partecipare.