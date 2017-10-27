‘Ciak si gira il film della natura’, si conclude il progetto in rete degli studenti di Melito
Lunedì 30 ottobre all'Aula Magna dell'IIS Familiari di Melito Porto Salvo la manifestazione finale del progetto in rete tra i due istituti, con un percorso nel Parco della Sila
27 Ottobre 2017 - 15:53 | di Eva Curatola
“Ciak: si gira il film della natura“, il progetto in rete che ha coinvolto gli istituti scolastici “Ten. Col. G. Familiari” e “Megali Melito Roccaforte” di Melito Porto Salvo (RC), si avvia alla conclusione.
Il percorso formativo nel Parco Nazionale della Sila presenta la sua manifestazione finale. L’appuntamento è per lunedì 30 ottobre 2017 alle ore 10:30 presso l’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Ten. Col. G. Familiari”.
All’evento parteciperanno i dirigenti scolastici Dott.ssa Concetta Sinicropi e Dott. Domenico Zavettieri e le docenti e tutor Dott.ssa Virginia Altomonte e Dott.ssa Natalina Laface.
In collegamento Skype due esperti esterni: la Dott.ssa Guendalina Dimarco e il Dott. Santo Zema.
Gli alunni, le famiglie e la cittadinanza tutta sono invitati a partecipare.
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