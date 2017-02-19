‘Ciao Furia’, il calcio reggino piange la scomparsa di Battista Missiroli

Lutto improvviso in casa della Reggina. Si è spento questo pomeriggio Battista Missiroli, ex centrocampista amaranto e padre di Simone, uno dei ‘Figli del S.Agata’ più pregiati. Mediano di corsa e sostanza, Battista Missiroli aveva vestito la maglia della Reggina negli anni ’70. Importante l’esperienza a livello umano in riva allo stretto, tanto che da Ravenna decide di stabilirsi a Reggio Calabria.

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del club amaranto.



La notizia che non avremmo mai voluto dare. Nel pomeriggio odierno si è spento a soli 63 anni l’ex centrocampista della Reggina della metà degli anni ’70 “Furia” Battista Missiroli padre di Simone ex amaranto ora al Sassuolo. L’indimenticato calciatore originario della provincia di Ravenna, si era ormai stabilito a Reggio a fine carriera ed è ricordato ancora le sue incredibili sgroppate sulla fascia.

Il presidente, il Consiglio di amministrazione, i soci, il direttore generale, lo staff tecnico, la prima squadra, il settore giovanile ed i collaboratori tutti si uniscono al dolore della famiglia Missiroli.