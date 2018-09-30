“Il primo “stipendio” da calciatore me lo hai dato tu con le tue mani. Quelle centomila lire che per un ragazzino di quindici anni significa portare la fidanzatina il sabato in pizzeria e non gravare sulle spalle dei genitori.

“

Comincia così il post su facebook del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in cui si onora la memoria di Mimì Pellicanò.

“Il primo “doping” me lo hai dato tu con le tue mani. Quelle caramelle Sperlari al latte di cui avevi piene le tasche e che ci davano una inspiegabile carica di energia prima di scendere in campo. I primi “lividi” per un gol me li hai dati tu. Perché non sei mai stato un presidente che ha trattenuto le sue emozioni.

Questi ricordi riaffiorano oggi nella mia mente e chissà quanti ne hanno quelle centinaia di ragazzi, oggi uomini, che in queste ore, quasi fosse un’unica voce, hanno sentito forte il bisogno di proporre un’idea che lascerà il tuo ricordo non solo scolpito nei nostri cuori ma nella storia di questa città: l’intitolazione alla tua memoria dello Stadio di Bocale! È bello, ed è giusto, che da oggi quel campo abbia un nome, un’anima, un’identità, un respiro, quello di Mimì Pellicanò. Ciao Mimì! “