L’Ass. L’Amaca organizza un doppio appuntamento culturale
La rassegna 'Terzo Spazio' prosegue con il Canto di Natale il 22 dicembre e 'Canzonissima' il 30; rinviato a gennaio 'Brancami, Leone!'
27 Novembre 2018 - 14:20 | di Eva Curatola
L’associazione culturale “L’Amaca” torna a dicembre al cineteatro metropolitano di Reggio Calabria con un doppio appuntamento. Dopo la rappresentazione della fondazione di Rhegium secondo il professore Daniele Castrizio e il multiracconto su Tex Willer e l’Ovest, entrambi sold out, la rassegna “Terzo Spazio” prosegue con alcune variazioni sul cartellone degli eventi: sabato 22 dicembre l’associazione porterà sul palco una riduzione teatrale del “Canto di Natale” di Charles Dickens; domenica 30 dicembre, invece, si terrà “Canzonissima”, un viaggio lungo trent’anni nella storia della musica italiana.
Rinviata alla fine del prossimo gennaio la rivisitazione delle avventure di Brancaleone da Norcia dal titolo “Brancami, Leone!”, un omaggio al cineasta Mario Monicelli e ai cult del grande schermo “L’Armata Brancaleone” e “Brancaleone alle crociate”.
Fonte: Ufficio stampa “L’Amaca”
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie