‘Tutti al Cinema’ – Che vuoi che sia e Masterminds, è sempre tempo di commedie

L'appuntamento settimanale con il cinema reggino: da Masterminds a Che vuoi che sia, tutti i film in programmazione nelle sale con trame e orari

Ogni settimana, su City Now, l’appuntamento con il cinema reggino. Tutti i film proiettati nelle sale di Reggio Calabria, le ultime novità cinematografiche. Arriva Masterminds, commedia con Owen Wilson e l’irresistibile Zach Galifianakis, esploso con Una notte da leoni. Nelle sale anche Che vuoi che sia di Edoardo Leo e Genius, dramma con un cast d’eccezione. Di seguito il programma completo dei film in programmazione.

Masterminds – I geni della truffa e gli altri titoli



Masterminds – I geni della truffa

David Ghantt è un uomo semplice, imprigionato in una vita monotona. Giorno dopo giorno guida un furgone blindato trasportando milioni di dollari che non sono suoi. La sua unica distrazione è la cotta che ha per la collega Kelly Campbell: che lo spingerà ad osare oltre ogni limite. Con una banda di criminali un po’ dementi guidati da Steve Chambers, e con un piano piendo di falle, David riesce nell’impossibile: fuggire via con 17 milioni di dollari. Ingenuamente, perà, consegna i soldi a questo gruppo di imbroglioni, finendo con l’essere l’unico capro espiatorio della rapina. Mentre gli altri spendono il bottino senza pensarci, lasciando dietro di loro tracce inequivocabili, David deve sfuggire alla polizia, evitare un ridicolo killer e cercare di far girare le carte in suo favore.

MULTISALA LUMIERE SALA SORDI – Orario spettacoli: 18:30 – 20:30 – 22:30

Che vuoi che sia

Claudio e Anna continuano a rimandare il progetto di un figlio nell’attesa che la loro situazione economica migliori. Le loro speranze future sono riposte in una piattaforma web ideata da Claudio, ma il crowdfunding lanciato per svilupparla non dà i risultati auspicati. Una sera, ad una festa, complici alcol e delusione, Claudio registra un video che posta per scherzo. Poiché sul web alla fine quasi tutti si riducono a guardare scene di sesso invece di rendersi conto del valore sociale della sua idea, Claudio lancia una sfida al “popolo di Internet”: fare un’offerta per un video hard, girato con Anna nella loro camera da letto, da mettere online. Tanto è questo che si cerca su Internet, no? La provocazione, però, viene presa sul serio e, mentre la loro celebrità aumenta, le donazioni raggiungono una cifra incredibile.

MULTISALA LUMIERE SALA DE CURTIS – Orario spettacoli: 18:30 – 20:30 – 22:30

In guerra per amore

Secondo film di Pif, reduce dal buon successo di critica e pubblico riscosso con ‘La mafia uccide solo d’estate’. In ‘In guerra per amore’, mentre il mondo è nel pieno della seconda guerra mondiale, Arturo vive la sua travagliata storia d’amore con Flora. I due si amano, ma lei è promessa sposa al figlio di un importante boss. Per convolare a nozze, il nostro protagonista deve ottenere il sì del padre della sua amata che vive in un paesino siciliano. Arturo, giovane e squattrinato, ha un solo modo per raggiungere l’isola: arruolarsi nell’esercito americano che si prepara per lo sbarco in Sicilia: l’evento che cambierà per sempre la storia della Sicilia, dell’Italia e della Mafia.

MULTISALA LUMIERE SALA INGRID BERGMAN – Orario spettacoli: 18:10 – 20:20 – 22:30

Genius, il dramma con Colin Firth

Genius

Colin Firth è Maxwell Perkins, l’editore passato alla Storia per aver scoperto scrittori come Ernest Hemingway e F. S. Fitzgerald e che un giorno si imbatté in Tom Wolfe, un prodigioso talento, praticamente un GENIO. Come tutti i geni, Wolfe era talmente consumato dalla sua arte da arrivare ad isolarsi completamente dal mondo e a sviluppare una malattia che lo porterà alla morte a soli 38 anni.

MULTISALA LUMIERE SALA VIRNA LISI – Orario spettacoli: 18:15 – 20:20 – 22:30

Trolls

Dai creatori di Shrek, arriva TROLLS, una nuova commedia musicale che porta sul grande schermo le amate creature dai coloratissimi capelli. Partendo per un’epica avventura che la porterà oltre il mondo da lei conosciuto, Poppy unirà le forze con Branch, in una rischiosa missione per salvare i suoi amici dalle grinfie del sinistro Bergen e del loro capo, il re Gristle.

MULTISALA LUMIERE SALA DE SICA – Orario spettacoli: 17.15

Io, Daniel Blake

Per la prima volta nella sua vita, Daniel Blake, un falegname di New Castle di 59 anni, è costretto a chiedere un sussidio statale in seguito a una grave crisi cardiaca. Il suo medico gli ha proibito di lavorare, ma a causa di incredibili incongruenze burocratiche si trova nell’assurda condizione di dover comunque cercare lavoro – pena una severa sanzione – mentre aspetta che venga approvata la sua richiesta di indennità per malattia. Durante una delle sue visite regolari al centro per l’impiego, Daniel incontra Katie, giovane madre single di due figli piccoli che non riesce a trovare lavoro. Entrambi stretti nella morsa delle aberrazioni amministrative della Gran Bretagna di oggi, Daniel e Katie stringono un legame di amicizia speciale.

MULTISALA LUMIERE SALA DE SICA – Orario spettacoli: 19

7 minuti

L’incertezza del futuro appesa a 7 minuti. Un caleidoscopio di vite diversissime e pulsanti, vite di donne, madri, figlie. Undici caratteri, per una riflessione sulla possibilità concreta di opporre resistenza e di reagire all’incertezza del futuro, tra caos, logica e giustizia.

I proprietari di un’azienda tessile italiana cedono la maggioranza della proprietà a una multinazionale. Sembra che non siano previsti licenziamenti, operaie e impiegate possono tirare un sospiro di sollievo. Ma c’è una piccola clausola nell’accordo che la nuova proprietà vuole far firmare al Consiglio di fabbrica. Undici donne dovranno decidere per sé e in rappresentanza di tutta la fabbrica, se accettare la richiesta dell’azienda. A poco a poco il dibattito si accende, ad emergere prima del voto finale saranno le loro storie, fatte di speranza e ricordi. Un caleidoscopio di vite diversissime e pulsanti, vite di donne, madri, figlie.

MULTISALA LUMIERE SALA DE SICA – Orario spettacoli: 20.45

Doctor Strange e gli altri film in sala

DOCTOR STRANGE

Definito ‘il miglior Marvel di sempre’, Doctor Strange racconta la storia del neurochirurgo di fama mondiale Stephen Strange, la cui vita cambia per sempre dopo che un terribile incidente automobilistico lo priva dell’uso delle mani. Quando la medicina tradizionale si dimostra incapace di guarirlo, Strange è costretto cercare una cura in un luogo inaspettato: una misteriosa enclave nota come Kamar-Taj. Scoprirà presto che non si tratta soltanto di un luogo di guarigione ma della prima linea di una battaglia contro invisibili forze oscure decise a distruggere la nostra realtà. Presto, Strange imparerà a padroneggiare la magia e sarà costretto a scegliere se fare ritorno alla sua vita agiata o abbandonare tutto per difendere il mondo e diventare il più potente stregone vivente.

MULTISALA LUMIERE SALA DE SICA – Orario spettacoli: 22.30

A spasso con Bob

Quando James Bowen trova davanti alla porta del suo alloggio popolare un gatto rosso, rannicchiato in un angolo, indifeso e ferito, non immagina quanto la sua vita stia per cambiare. James, ventisette anni, non ha un lavoro né una famiglia su cui contare. Vive alla giornata per le vie di Londra, e raccoglie qualche spicciolo suonando la chitarra davanti a Covent Garden e nelle stazioni della metropolitana. L’ultima cosa di cui ha bisogno è un animale domestico. Eppure non resiste a quella palla di pelo, che subito battezza Bob

MULTISALA LUMIERE SALA MASTROIANNI – Orario spettacoli: 18:30 – 20:30 – 22:30

Fai bei sogni

E’ la storia di una difficile ricerca della verità e allo stesso tempo la paura di scoprirla. La mattina del 31 dicembre 1969, Massimo, nove anni appena, trova suo padre nel corridoio sorretto da due uomini: sua madre è morta. Massimo cresce e diventa un giornalista. Dopo il rientro dalla Guerra in Bosnia dove era stato inviato dal suo giornale, incontra Elisa. La vicinanza di Elisa aiuterà Massimo ad affrontare la verità sulla sua infanzia ed il suo passato.

CINEMA NUOVA PERGOLA – Orario spettacoli: 17 – 19.30 – 22

Non si ruba a casa dei ladri

Commedia con Salemme e Ghini protagonisti, il film racconta la riscossa di un cittadino onesto, Antonio che si vendica di Simone, un politico disonesto. Antonio inizialmente vorrebbe denunciarlo, ma poi, conoscendo l’Italia, un paese nel quale l’iter della giustizia è lunghissimo e spesso incerto, decide di vendicarsi in un’altra maniera: scopre che il suo nemico ha nascosto in una banca svizzera i proventi delle sue malefatte e decide di organizzare un “colpo” per riprendersi quello che gli è stato rubato. Una grande truffa ai danni di un disonesto della politica. Per compiere l’impresa, perché d’impresa si tratta, Antonio mette su una piccola banda.

CINEMA ODEON – Orario spettacoli: 18- 20 – 22

La ragazza del treno

La storia è quella di Rachel Watson, una giovane donna che non ha superato il suo divorzio e il fatto che il suo ex si sia prontamente risposato, e che si è attaccata troppo alla bottiglia, arrivando a perdere anche il lavoro. Ciò nonostante, prende ogni mattina il treno dei pendolari come se ancora dovesse recarsi in ufficio, guardando fuori dal finestrino e fantasticando sulle cose e le persone che osserva: in particolare, la sua attenzione si fissa su una coppia che, nella sua immaginazione, ritiene perfetta. Un mattino, però, Rachel vede la lei della coppia assieme a un altro uomo, e dopo pochi giorni la ragazza sembra essere svanita nel nulla. Rachel inizierà a indagare sulla sorte di questa sconosciuta, scoprendo una verità sconcertante.

CINEMA AURORA – Orario spettacoli: 16;00 – 18;10 – 20;20 – 22.30

