Cinema Lab: Simone Lijoi incontrerà i ragazzi del liceo scientifico ‘L. Da Vinci’ di RC nell’ambito del progetto didattico – scientifico.

Cresce l’attesa per l’arrivo a Reggio Calabria di Simone Lijoi. L’attore romano interverrà nell’ambito del progetto didattico-scientifico che per la prima volta in Italia vede impegnati artisti di fama nazionale e internazionale.

La carriera di Simone Lijoi

Una carriera in continua ascesa per l’attore che da pochi giorni ha compiuto 27 anni, ma che ha già ottenuto ottimi successi, grazie a collaborazioni e produzioni nazionali – internazionali. Dopo gli studi presso l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, Lijoi ha partecipato a diversi corsi di recitazione con personaggi come Anna Marchesini, Mario Ferrero, Wendy Allnut e workshop d’improvvisazione diretti da Rosa Masciopinto, Ken Rea, Liselotte Bau. Diverse anche le esperienze che l’attore ha compiuto in teatro, nel 2008 con “I sette contro Tebe” e “Antigone” per la regia di Paolo Giuranna, “Jeanne D’Arc au bucher” per la regia di Keith Warner e “Monologhi” di Anna Marchesini, nel 2009 è stato tra gli interpreti di “Sogno di una notte d’estate” di Carlo Cecchi e nel 2010 in “Troilo e Cressida” di Piero Maccarinelli. Tra i lavori anche il cinema nel 2009 con “Scusa ma ti voglio sposare” di Federico Moccia, in televisione nel 2011- 2012 con “Violetta” – Disney nel ruolo di “Luca” e l’anno successivo come presentatore di “Gulp cinema” – Rai Gulp.

Il progetto CinemaLab è nato da un’idea Caterina Cecilia Maesano, dopo i colloqui con il regista Luigi Parisi, in sinergia con Luigi Boccia, direttore artistico del progetto. Boccia e Maesano sono anche gli autori del libro “CinemaLab – La Fabbrica dei Sogni” (UniversItalia), che rappresenta la “guida ufficiale” del progetto patrocinato dalla Provincia di Reggio Calabria e dal Comune di S. Stefano d’Aspromonte.

L’incontro del 15 aprile all’Hotel Excelsior

L’ incontro con l’attore Simone Lijoi si terrà martedì 15 aprile alle ore 11.30 presso la sala conferenze dell’Hotel Excelsior. All’incontro parteciperanno oltre all’attore, Caterina Cecilia Maesano e Luigi Boccia. Nel pomeriggio poi, Simone Lijoi incontrerà in qualità di “docente” i ragazzi del liceo scientifico “L. da Vinci” nell’ambito del progetto didattico – scientifico intrapreso con gli istituti scolastici statali.