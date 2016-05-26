‘Tutti al cinema’ – Nelle sale anche il film su Pelè…

I film in programmazione nelle sale di Reggio Calabria: Alice torna con Johnny Depp, e poi X-Men, il biopic su Pelé e il nuovo film di Almodovar

Ogni giovedi, su City Now, tutti i film in programmazione nelle sale di Reggio Calabria. Torna al cinema Alice, con Johnny Depp nuovamente nei panni del cappellaio matto. Nelle sale anche il film sulla leggenda del calcio Pelè e Almodovar con Julieta.



ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO

Sequel diAlice in Wonderland del 2010, si basa sul romanzo Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò di Lewis Carroll.

Tra gli interpreti principali figurano nuovamente Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anne Hathaway e Helena Bonham Carter, già presenti nel primo film. Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska) ha trascorso gli ultimi anni seguendo le impronte paterne e navigando per il mare aperto. Al suo rientro a Londra, si ritrova ad attraversare uno specchio magico che la riporta nel Sottomondo dove incontra nuovamente i suoi amici il Bianconiglio, il Brucaliffo, lo Stregatto e il Cappellaio Matto (Johnny Depp) che sembra non essere più in sé. Tornando indietro nel tempo, incontra amici – e nemici – in diversi momenti della loro vita e inizia una pericolosa corsa per salvare il Cappellaio prima dello scadere del tempo.

Multisala Lumiere, Sala De Curtis (3d). Orario Spettacoli: 18.10/20.20/22.30

Cinema Nuova Pergola (2d). Orario Spettacoli: 18.10/20.20/22.30

X-Men: Apocalisse e Somnia

X MEN – APOCALYPSE

Basato sui personaggi degli X-Men dei fumetti Marvel, è il sequel di X-Men – Giorni di un futuro passato e la nona pellicola della serie cinematografica degli X-Men. Nel nuovo capitolo della saga, X-Men: Apocalisse, gli X-Men affrontano il primo e più potente mutante: Apocalisse. Per fermare le sue mire di distruzione globale, Raven e Professor X guidano una squadra di giovani X-Men in un epico scontro contro un nemico apparentemente invincibile. Il film è scritto da Simon Kinberg da una storia ideata da quest’ultimo insieme a Singer, Michael Dougherty e Dan Harris, ed interpretato da un cast corale che comprende James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Oscar Isaac, Nicholas Hoult, Rose Byrne, Tye Sheridan, Sophie Turner, Olivia Munn e Lucas Till.

Multisala Lumiere, Sala Sordi (3d). Orario Spettacoli: 17.00/19.45/22.30

Multisala Lumiere, Sala De Sica (2d). Orario Spettacoli: 22.30

SOMNIA

L’immaginazione di un bambino non ha confini. Può portarlo in luoghi magici e sicuri, ma anche in territori oscuri, riflesso di tutte le sue paure. Di solito resta tutto confinato nella testa del piccolo, ma cosa succederebbe se quanto immaginato prendesse vita? È questo l’interrogativo che fa da spunto narrativo di Somnia, il nuovo horror di Mike Flangan, che dopo aver confuso finzione e realtà con i riflessi di paura di Oculus, torna a mischiare i due mondi raccontando di una coppia e del suo figlio adottivo, tormentato da sogni e incubi fin troppo concreti. I genitori sono interpretati da Kate Bosworth e Thomas Jane

Multisala Lumiere, Sala Ingrid Bergman. Orario Spettacoli: 18.10/20.20/22.30

Pelé e Captain America: Civil War

PELE

Film biografico del 2016 scritto e diretto dai fratelli Jeff e Michael Zimbalist, incentrato sulla vita dell’ex calciatore brasiliano Pelé, tra i migliori calciatori di tutti i tempi. Dall’infanzia difficile nellefavelas di San Paolo, il rapporto con il padre Dondinho, fino alla vittoria del suo primo mondiale nel 1958 con la nazionale brasiliana a soli 17 anni. Leggenda del calcio da sempre contrapposta al ‘folle mito’ Maradona, Pelè in carriera ha realizzato piu’ di 1000 reti. Nei grandi schermi arriva il film che racconta la sua vita, non solo all’interno del rettangolo verde.

Multisala Lumiere, Sala Virna Lisi. Orario Spettacoli: 18.10/20.20/22.30

CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR

Sequel di The Winter Soldier, in Civil War, Captain America e Iron Man si ritrovano a capo di due opposti schieramenti di supereroi in seguito all’approvazione di una legge che regola le attività superumane. Steve Rogers e gli Avengers sono costretti ad affrontare i danni collaterali causati dalla loro lotta per proteggere il mondo. Dopo che la città di Laos, in Nigeria, viene colpita dall’ennesimo incidente internazionale che vede coinvolti gli Avengers, le pressioni politiche chiedono a gran voce un sistema di responsabilità e un consiglio d’amministrazione che decida quando richiedere l’intervento del team. Questa nuova dinamica divide gli Avengers che, al tempo stesso, tentano di proteggere il mondo da un nuovo e malvagio avversario.

Multisala Lumiere, Sala De Sica. Orario Spettacoli: 22.00

Tini e Colonia

TINI – La nuova vita di Violetta

Nel corso di un’estate interminabile, Tini vivrà un’avventura che la aiuterà a definire la propria personalità e a diventare un’artista completa e sicura di sé: una vera donna. Quando una notizia sconvolgente la costringe a mettere in discussione tutto quello che conosce sulla vita e sull’amore, Violetta (Martina Stoessel) accetta un invito misterioso per viaggiare intorno al mondo alla ricerca di risposte, alla scoperta di se stessa. Questo comporterà un risveglio artistico, musicale e personale. Mentre il suo passato, il suo presente e il suo futuro si scontrano, Violetta scoprirà la sua vera identità in un’emozionante storia di crescita che aprirà la strada a un nuovo ed entusiasmante futuro.

Multisala Lumiere, Sala De Sica. Orario Spettacoli: 18.00

COLONIA

Film che si ispira a eventi realmente accaduti e vede Emma Watson nei panni della protagonista. Colonia racconta la storia di Lena e Daniel, una giovane coppia che rimane implicata nel colpo di stato militare avvenuto in Cile nel 1973. Quando Daniel viene rapito dalla polizia segreta di Pinochet, Lena segue i suoi passi fino a un’area inespugnabile che si trova nel Sud del paese, chiamata Colonia Dignidad. La Colonia, apparentemente, è una missione guidata da un predicatore laico di nome Paul Schäfer ma, nella realtà, è un luogo dal quale nessuno è mai riuscito a fuggire. Lena deciderà di entrare a far parte di questa setta allo scopo di ritrovare Daniel.

Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orario Spettacoli: 18.10/20.20/22.30

La pazza gioia e Julieta

LA PAZZA GIOIA

Ultimo film di Paolo Virzì, ancora con la musa ispiratrice e compagna Micaela Ramazzotti come protagonista, affiancata da Valeria Bruni Tedeschi. Beatrice Morandini Valdirana è una chiacchierona istrionica, sedicente contessa e a suo dire in intimità coi potenti della Terra. Donatella Morelli è una giovane donna tatuata, fragile e silenziosa, che custodisce un doloroso segreto. Sono tutte e due ospiti di una comunità terapeutica per donne con disturbi mentali, entrambi classificate come socialmente pericolose. Il film racconta la loro imprevedibile amicizia, che porterà ad una fuga strampalata e toccante, alla ricerca di un po’ di felicità in quel manicomio a cielo aperto che è il mondo dei sani.

Cinema Aurora, Orario Spettacoli: 18.10/20.20/22.30

JULIETA

Dopo la parentesi de Gli amanti passeggeri, il regista spagnolo Pedro Almodovar torna al ritratto femminile misurato questa volta con il fato, con un Mediterraneo senza luce, agitato da dei crudeli e capricciosi che inghiottono gli uomini o li spiaggiano in un esilio infinito. Julieta, una professoressa di cinquantacinque anni, cerca di spiegare, scrivendo, a sua figlia Antia tutto ciò che ha messo a tacere nel corso degli ultimi trent’anni, dal momento cioè del suo concepimento. Al termine della scrittura non sa però dove inviare la sua confessione. Sua figlia l’ha lasciata appena diciottenne, e negli ultimi dodici anni Julieta non ha più avuto sue notizie. L’ha cercata con tutti i mezzi in suo potere, ma la ricerca conferma che Antia è ormai una perfetta sconosciuta.

Cinema Odeon. Orario Spettacoli: 18/20/22