‘Cinema2day’, che successo (anche in Calabria). Un milione di biglietti venduti

L’iniziativa ‘Cinema2day’, che mercoledi ha permesso di andare nei cinema italiani pagando soltanto due euro, si è rivelata un successo sorprendente. Sono stati 1.013.465 i biglietti staccati per il secondo appuntamento di Cinema2day, iniziativa promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in collaborazione con Anica, Anem e Anec.

La Calabria si è allineata al successo registrato nelle altre regioni. I dati calabresi resi noti dal Ministero evidenziano che il record spetta al multisala The space di Catanzaro con 2.796 biglietti venduti nella giornata di mercoledì 12 ottobre, quindi il cinema Andromeda River di Cosenza con 2.153, il The space di lamezia Terme con 1.714, il cinema Moderno di Vibo con 602 tagliandi e l’Aurora di reggio Calabria con 595. In totale in Calabria sono stati registrati in un solo giorno 11.796 spettatori, che rappresentano il primato in un giorno feriale.

“Mercoledi 2 italiani su 100 sono andati al cinema, un successo strepitoso che, oltre a sfondare la soglia del milione di biglietti, ha sostanzialmente raddoppiato i numeri della prima edizione di mercoledì, superando di oltre 200.000 presenze anche la giornata di Natale del 2015” ha dichiarato il ministro Franceschini. L’iniziativa sarà ripetuta ogni secondo mercoledì del mese, prossimi appuntamenti 9 novembre, 14 dicembre 2016, 11 gennaio e 8 febbraio 2017.