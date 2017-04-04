City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Cinque convocati lametini nella rappresentativa calabrese

Tre atleti, un allenatore e il capo delegazione di Basketball Lamezia con la selezione calabrese al Trofeo delle Regioni di Roseto degli Abruzzi

04 Aprile 2017 - 09:51 | di Vincenzo Comi

Convocati lametini nella rappresentativa calabrese di basket per il Trofeo delle Regioni

In occasione del Trofeo delle Regioni che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi dall’11 al 18 aprile 2017, il selezionatore della rappresentativa Calabria, Danilo Chiarella, ha convocato i seguenti atleti:
CARDONE (LuMaKa) CHINDAMO (Gio&Gio Palmi) M.CORAPI ,R.CORAPI,MASTRIA e SPANO’ (Pall.

Catanzaro) DI CELLO, GIAMPA’ e MASCARO (Basketball Lamezia) GALIMI (Vis Reggio)
GIACOIA e TIBERI(Basket Rende).
Grande soddisfazione per tutta la società lametina che piazza tre atleti nella selezione, giusto premio ai ragazzi e al lavoro che il team dei presidenti Pisani e Serrao stanno svolgendo sul territorio. Altro gradito riconoscimento per un componente dello staff lametino. Stiamo parlando di coach Massimo Desumma, allenatore della formazione u13 e assistente in serie C che volerà a Roseto come vice di coach Danilo Chiarella. Non sazi anche il capo delegazione è di stampo Basketball Lamezia, infatti sarà Roberto Petronio, direttore sportivo del settore giovanile giallo blu a guidare la delegazione calabrese.

Petronio: “E’ una grande soddisfazione per la nostra società. Oltre ai risultati della prima squadra ce un movimento alle spalle solido e di belle speranze. I ragazzi si sono impegnati molto per raggiungere questo obiettivo che è solo l’inizio della loro formazione cestistica. Devo fare i compliementi a loro ma in generale a tutti i nostri ragazzi che ogni giorno riempiono la palestra con tanto entusiasmo”

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Basket
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?