Cinque convocati lametini nella rappresentativa calabrese

In occasione del Trofeo delle Regioni che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi dall’11 al 18 aprile 2017, il selezionatore della rappresentativa Calabria, Danilo Chiarella, ha convocato i seguenti atleti:

CARDONE (LuMaKa) CHINDAMO (Gio&Gio Palmi) M.CORAPI ,R.CORAPI,MASTRIA e SPANO’ (Pall.

Catanzaro) DI CELLO, GIAMPA’ e MASCARO (Basketball Lamezia) GALIMI (Vis Reggio)

GIACOIA e TIBERI(Basket Rende).

Grande soddisfazione per tutta la società lametina che piazza tre atleti nella selezione, giusto premio ai ragazzi e al lavoro che il team dei presidenti Pisani e Serrao stanno svolgendo sul territorio. Altro gradito riconoscimento per un componente dello staff lametino. Stiamo parlando di coach Massimo Desumma, allenatore della formazione u13 e assistente in serie C che volerà a Roseto come vice di coach Danilo Chiarella. Non sazi anche il capo delegazione è di stampo Basketball Lamezia, infatti sarà Roberto Petronio, direttore sportivo del settore giovanile giallo blu a guidare la delegazione calabrese.

Petronio: “E’ una grande soddisfazione per la nostra società. Oltre ai risultati della prima squadra ce un movimento alle spalle solido e di belle speranze. I ragazzi si sono impegnati molto per raggiungere questo obiettivo che è solo l’inizio della loro formazione cestistica. Devo fare i compliementi a loro ma in generale a tutti i nostri ragazzi che ogni giorno riempiono la palestra con tanto entusiasmo”