Cinzia Nava, Presidente CRPO, incontra gli studenti reggini
La presidente della Commissione regionale Pari Opportunità ha incontrato gli studenti di Boccioni-Fermi, Gulli e Piria nella giornata contro la violenza sulle donne
27 Novembre 2018 - 10:23 | di Eva Curatola
“Il confronto con i giovani studenti in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro la donna è stato per tutti noi momento arricchente per le profonde riflessioni maturate e la condivisione di valori irrinunciabili”.
Così la presidente della Commissione regionale per le Pari Opportunità, Cinzia Nava che ha incontrato gli studenti degli istituti superiori ‘Boccioni- Fermi’ e ‘Tommaso Gulli’ di Reggio Calabria e ‘Piria’ di Rosarno.
“Ancora una volta – aggiunge – ho riscontrato grande sensibilità dei ragazzi rispetto a questi temi: numerose infatti le domande che loro mi hanno rivolto dopo avermi ascoltata. Ho detto loro che il rispetto verso gli altri e verso se stessi è condizione basilare e rappresenta la principale forma di prevenzione della prevaricazione e della violenza. Da qui l’idea della Commissione di realizzare e distribuire segnalibri con stampata la parola ‘rispetto’, iniziativa che ha avuto significativo riscontro ed apprezzamento da parte dei giovani tanto da ripeterla”.
“Nel ribadire che le violenze vanno denunciate sia nel caso in cui siano vittime o testimoni di ‘violenza assistita’ nei confronti delle loro madri – sottolinea Nava – ho invitato i giovani a non isolarsi mai ma a cercare sostegno nella rete sociale, negli amici, nelle persone vicine, menzionando anche i centri antiviolenza e le case rifugio. È importante la formazione sia per le Forze dell’Ordine che per tutti coloro i quali devono relazionarsi con quanti sono vittime di violenza così come è necessaria la sinergia tra le Istituzioni tutte”.
“Infine, ho avuto modo di presentare il programma della CRPO Calabria, richiamando le competenze sancite dalla legge istitutiva del 1987 nonché le azioni realizzate finora anche a favore delle vittime di violenza, menzionando la proposta di modifica alla legge nazionale 4/2018. Di qualità il contributo degli altri relatori come la lettura di pagine significative sul tema, tra queste il libro ‘Dopo il buio. Storia di un amore malato’ a firma della scrittrice Merilia Ciconte. Ringrazio gli organizzatori degli eventi che hanno prestato cura a tutti i particolari. La CRPO Calabria – conclude Cinzia Nava – continuerà ad assicurare la sua presenza nelle scuole e fra i giovani dato che l’obiettivo è stare tra la gente”.
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