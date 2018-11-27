“Il confronto con i giovani studenti in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro la donna è stato per tutti noi momento arricchente per le profonde riflessioni maturate e la condivisione di valori irrinunciabili”.

Così la presidente della Commissione regionale per le Pari Opportunità, Cinzia Nava che ha incontrato gli studenti degli istituti superiori ‘Boccioni- Fermi’ e ‘Tommaso Gulli’ di Reggio Calabria e ‘Piria’ di Rosarno.

“Ancora una volta – aggiunge – ho riscontrato grande sensibilità dei ragazzi rispetto a questi temi: numerose infatti le domande che loro mi hanno rivolto dopo avermi ascoltata. Ho detto loro che il rispetto verso gli altri e verso se stessi è condizione basilare e rappresenta la principale forma di prevenzione della prevaricazione e della violenza. Da qui l’idea della Commissione di realizzare e distribuire segnalibri con stampata la parola ‘rispetto’, iniziativa che ha avuto significativo riscontro ed apprezzamento da parte dei giovani tanto da ripeterla”.

“Nel ribadire che le violenze vanno denunciate sia nel caso in cui siano vittime o testimoni di ‘violenza assistita’ nei confronti delle loro madri – sottolinea Nava – ho invitato i giovani a non isolarsi mai ma a cercare sostegno nella rete sociale, negli amici, nelle persone vicine, menzionando anche i centri antiviolenza e le case rifugio. È importante la formazione sia per le Forze dell’Ordine che per tutti coloro i quali devono relazionarsi con quanti sono vittime di violenza così come è necessaria la sinergia tra le Istituzioni tutte”.