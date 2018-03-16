Il Circolo culturale G. Calarco, in collaborazione con la Libreria Nuova Ave, lunedì 19 marzo

alle h:17.30 presso il Salone dell’ Associazione nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra presenta il libro “La misura eroica.” di Andrea Marcolongo, Mondadori Editore – marzo 2018.

La misura eroica: di cosa parla il libro

“Questo libro nasce dall’incontro con migliaia di lettori e soprattutto dalle loro domande, alla ricerca di una mappa di parole per diventare grandi – non importa quanti anni si abbiano, c’è sempre una soglia da varcare. Come insegnano due ragazzi antichi, Giasone e Medea, che si misero in viaggio alla ricerca di se stessi; ciò che trovarono di là del mare fu l’età adulta, ma soprattutto l’amore.

Ecco quindi che l’autrice racconta in questo libro il suo viaggio personale verso Itaca, ovvero l’età adulta, ricostruendo quel passaggio iniziatico della soglia, della linea d’ombra varcata la quale si è pienamente se stessi, un necessario e tanto umano prima e dopo tra due porti. E lo fa attraverso la sua vita, le sue parole e quelle di Giasone e Medea, raccontate nelle Argonautiche di Apollonio Rodio, destinati a diventare tra i più grandi eroi della mitologia greca”

«Eroe, per i greci, era chi sapeva ascoltarsi, scegliere se stesso nel mondo e accettare la prova chiesta ad ogni essere umano: quella di non tradirsi mai» così scrive l’autrice e ancora «la misura eroica era data dall’esperienza di superare se stessi, non dal risultato. Fallire non contava:eroe non era chi vinceva ma chi ci aveva solo provato»

Libro che narra di lingua greca e grecità, di amore, di mare, di contemporaneità. della forza rivoluzionaria della fantasia.

Chi è Andrea Marcolongo

Andrea Marcolongo, scrittrice, ha 30 anni ed è una donna a dispetto del suo nome da uomo. Si è laureata in Lettere classiche all’Università degli Studi di Milano. Nella sua vita ha molto viaggiato e ha vissuto in dieci città diverse, ora vive a Sarajevo. Il suo libro d’esordio dedicato al greco, La lingua Geniale, con più di 100.000 copie vendute, è diventato un caso editoriale, tradotto anche in Spagna, Francia, Grecia, Olanda, Portogallo, Croazia, Germania, e in tutto il Sud America. Scrive per il Venerdì, D di Repubblica e per Tuttolibri.

Presenta il libro Francesca Neri, critico letterario, letture a cura dell’attrice Cinzia Messina.