Sabato 1 dicembre 2018 alle h 18:30, il Circolo G. Calarco – Coop.

V.Veneto, in collaborazione con la libreria Nuova Ave, incontra Gabriele Romagnoli autore del libro “Senza fine. La meraviglia dell’ultimo amore” pubblicato da Feltrinelli editore, presenta Cinzia Messina

Chi è Gabriele Romagnoli

Gabriele Romagnoli, nato a Bologna, giornalista e scrittore; già inviato per il quotidiano la Stampa e per alcune trasmissioni di Gad Lerner, dal 2011 al 2014 è stato direttore del mensile GQ – edito da Condé Nast – e nel 2018 direttore di Rai Sport, collabora con la Repubblica e Vanity Fair.

Autore di diverse opere, quali “Navi in bottiglia, 101 microracconti”, 1993; “In tempo per il cielo”,1995; “Louisiana blues”, 2001; “L’artista”, 2004 insignito del Premio Garda; “Solo i treni hanno la strada segnata”,2008; “Domanda di grazia”, 2013 e “Solo bagaglio a mano” 2015, “Coraggio” 2016

Dalla raccolta di monologhi, Il vizio dell’amore (2007) sono stati realizzati cortometraggi interpretati da trenta attrici di cinema e teatro, tra le quali figurano Amanda Sandrelli, Paola Pitagora, Isabella Ferrari.

Romagnoli, inoltre, ha sceneggiato la serie televisiva “Uno bianca” e “Distretto di Polizia”, ha scritto i testi di “Con le mani”, un’azione scenica liberamente ispirata al “Quarto stato” di Giuseppe Pellizza da Volpedo.

Il libro: un percorso sull’ultimo amore

“Senza fine. La meraviglia dell’ultimo amore”, pubblicato in ottobre per Feltrinelli, conclude un percorso iniziato con “Solo bagaglio a mano” e proseguito con “Coraggio” attraverso il quale l’autore ha affrontato il tema della vita che, suggerisce, va attraversata con leggerezza, coraggio e con disponibilità al cambiamento e a un nuovo inizio.

Un filo, che disegna il simbolo dell’infinito, attraversa la copertina del libro rievocando la tradizione giapponese del “musubi” fili del tempo e del destino che legano le persone così il filo narrativo di Romagnoli si snoda unendo tra loro volti, immagini, ricordi delle persone incontrate nel corso dei suoi numerosi viaggi e negli ottanta paesi in cui ha vissuto l’autore.

Nel tracciare “il percorso delle nostre storie nel tempo” Romagnoli disegna le storie e intreccia ,sul filo della memoria, le esperienze di vita legate a quelle letture, film, canzoni che lasciano in ognuno, inevitabilmente, il ricordo indelebile di un momento della propria vita.