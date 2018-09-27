Sabato 29 settembre h 19.00 presso la sede, sulla Via Amerigo Vespucci n10/g, il Circolo culturale Guglielmo Calarco – Cooperativa V. Veneto riprende l’attività culturale e presenta Sergio Bertolino giovane poeta e musicista reggino autore della raccolta di poesie “Chiave di volta”, Nulla die edizioni.

La poesia di Bertolino “personale e bruciante nasce da una ferita, da una disillusione e agita passioni, spettri, tensioni intime ed essenziali.” Una poetica alla cui radice si individua una forte tensione esistenziale e morale, “Chiave di volta” punta al luogo dell’anima immortale:,alla ricerca di un oltre, di un’eternità. Lo stile di questo giovane poeta reggino, assolutamente personale e distinguibile, spazia tra soluzioni espressive tradizionali e forme sperimentali con ibridazioni grafiche.

Sergio Bertolino, nato a Reggio Calabria nel 1984, si è laureato con lode in Filologia moderna presso l’Università degli Studi di Torino. Insegnante, esperto di letteratura comparata, musicista e compositore.

Conversa con l’autore Cinzia Messina