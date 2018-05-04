Domenica 6 maggio 2018 alle h 19.00 , presso la sede di Via Amerigo Vespucci n 10/g, il Circolo culturale Guglielmo Calarco presenterà “Hyde, la mia metà oscura” raccolta di poesie di Nanni Vavalà, Kaleidon Editrice.

Chi è Nanni Vavalà

Giovambattista (Nanni) Vavalà è nato nel 1968 a Reggio Calabria dove esercita la professione di consulente del lavoro. Ha pubblicato una precedente silloge :”Parole azzurre, per sorridere e riflettere”, Kaleidon Editrice (2014)

Nella prefazione del libro l’Autore scrive :”E’ fondamentale che ciascuno di noi nella vita abbia ben presente quali sono i valori e le cose realmente importanti, che consentono un’esistenza ricca di significati, piena, libera e dunque felice. Ma l’idea che ciascuno possa realizzare il progetto della propria vita senza dover passare attraverso le forche caudine di quelle resistenze intrinseche alla natura umana e ai suoi vizi, sarebbe pura illusione”

La parte oscura dell’animo umano nei versi

La verità è che, come invita a riflettere Vavalà, siamo profondamente umani e questa umanità è composta anche da una parte oscura che occorre esplorare e conoscere per una versa consapevolezza e accettazione di sé stessi.

Ed è proprio questo il percorso che ha intrapreso l’autore nelle sue poesie raccolte in quest’opera il cui titolo si ispira al famoso romanzo di Stevenson “Dr. Jeckyll e Mr. Hyde” nato dall’intuizione dell’autore della dualità della psiche umana e del conflitto interiore che nasce dal contrasto tra la coscienza morale (Dr. Jeckyll) e gli impulsi/ pulsioni (Mr. Hyde).

Vavalà, nella prefazione al libro, definisce illuminante l’intuizione di Stevenson di “porre a confronto le diverse essenze dell’animo umano che, nel momento in cui cerca di migliorarsi attraverso la conoscenza, l’etica , la ragione, viene regolarmente trattenuto, affrontato e spesso sconfitto dalla parte più oscura di sé : Mr. Hyde” e dichiara di essersi persino divertito nel conoscere il suo gemello Hyde perché l’accettazione di come si è realmente “è presupposto indispensabile per un vero miglioramento e per l’apertura a quei significati esistenziali che ci rendono uomini completi”.