Il Circolo G. Calarco presenta ‘La terra degli alberi caduti’
Sabato 27 ottobre la proiezione del docu-film di Claudio Cordova sul Messico, seguita dal dibattito con la giornalista Anna Foti e il procuratore Ottavio Sferlazza
25 Ottobre 2018 - 09:20 | di Eva Curatola
Sabato 27 ottobre 2018 h 18.30, presso la sede sulla Via Amerigo Vespucci n10/g, il Circolo culturale Guglielmo Calarco – Cooperativa V. Veneto presenta il docu-film “La terra degli alberi caduti” video inchiesta di Claudio Cordova.
Il giornalista calabrese ha effettuato un viaggio in Messico, durato diverse settimane, che si è rivelato una vera e propria discesa agli inferi in un Paese devastato dalla violenza, dalla corruzione e dalla connivenza tra potere e criminalità organizzata.
La realtà del Messico raccontata nel docu-film
“La terra degli alberi caduti” racconta, attraverso testimonianze e immagini , la realtà del Messico nel quale 40 milioni di persone vivono al di sotto del livello di povertà, dove tuttora viene praticata la tortura, dove la libertà di stampa è fortemente compressa e compromessa.
Circa quarantamila sono le persone scomparse, più di 980 le fosse comuni, una vera e propria “strategia della tensione” che non ha risparmiato nessuno, emblematica la vicenda dei 43 studenti della scuola di Ayotzinapa, scomparsi per mano di forze dell’ordine e narcos uno degli innumerevoli episodi di sparizione operata nei paesi dell’America del Sud.
Una realtà che dev’essere raccontata per la conoscenza della verità e per ristabilire la giustizia in quei luoghi martoriati.
Chi è Claudio Cordova
Claudio Cordova, 32 anni, è fondatore e direttore del quotidiano online “Il Dispaccio”. Ha lavorato per diverse testate calabresi, occupandosi di cronaca nera e giudiziaria e di giornalismo investigativo. Nel 2014 è stato nominato consulente esterno della Commissione Parlamentare Antimafia. Ha vinto diversi premi per l’attività giornalistica, tra cui quello del Coordinamento Nazionale Riferimenti, “Giornalismo in trincea”, il premio giornalistico “Letizia Leviti” e il premio giornalistico “Arrigo Benedetti”. Fa parte della rete IRPI-Correctiv per la pubblicazione di inchieste sulla criminalità organizzata, pubblicando sul Dispaccio il versante calabrese delle vicende, e portando un grande contributo come presenza sul campo. Ha pubblicato i libri “Terra venduta. Così uccidono la Calabria – Viaggio di un giovane reporter sui luoghi dei veleni” (Laruffa, 2010) e “Il sistema Reggio” (Laruffa, 2013).
Dopo la proiezione del film la giornalista Anna Foti converserà con Claudio Cordova, interviene il Procuratore della Repubblica di Palmi Dott. Ottavio Sferlazza.
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