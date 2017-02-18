Il Circolo ‘L’Agorà’ presenta ‘I grandi umoristi: Achille Campanile’

Mercoledì 22 febbraio, a partire dalle ore 18, presso la saletta conferenze della Chiesa di San Giorgio al Corso (entrata via Giudecca, ingresso tapis roulant) di Reggio Calabria, il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza una conferenza sul tema “I grandi umoristi: Achille Campanile”, alla quale parteciperà in qualità di relatore Antonino Megali, socio del sodalizio organizzatore.

Fu un intellettuale di notevoli interessi culturali, sceneggiatore e regista di cinema muto nonché critico teatrale,scrittore, giornalista, umorista tra i maggiori della nostra letteratura. Precursore del teatro dell’assurdo, ha scritto romanzi e commedie in cui il suo umorismo paradossale e corrosivo spinge fino al ridicolo luoghi comuni e banalità delle situazioni quotidiane.