Circolo Polimeni: 3° turno Serie A2 maschile e Serie B femminile

Il Circolo Tennis Rocco Polimeni si prepara a vivere un altro week end di spettacolo sui campi da gioco. Tornano in scena, domenica 17 aprile con inizio alle ore 10.00, i campionati degli affiliati quali A2 maschile e B femminile.

Serie A2 maschile: la sfida al CT Maglie

La compagine maschile di Serie A2, capitanata dal Direttore Sportivo Emilio Cozzupoli, affronterà in casa il temibile CT Maglie, Circolo appena retrocesso dalla massima serie Nazionale, che vanta tra le proprie fila due fiori all’occhiello della campionato quali Janckovits (1.13) e Crepaldi (1.18). Il Circolo Tennis Rocco Polimeni , per l’occasione, non avrà a disposizione due pedine importanti come Corrado Summaria e Mirko Cutuli.; a quest’ultimo ,infatti, è stato concesso un permesso per poter partecipare ad un prestigioso torneo in Sardegna, per il quale ha ricevuto una wild card dalla Federazione Italiana Tennis, mentre Corrado Summaria, sarà assente in quanto convocato dalla Federazione Italiana Tennis, per due Tornei Giovanili ITF Junior che si disputano in Francia. Pertanto nell’incontro di domenica 17 aprile, esordirà nelle file del nostro Circolo il tennista greco Kostantinos Economidis.

La squadra femminile di Serie B, capitanata dal maestro Nunzio di Pietro, entrerà in campo, al Circolo Tennis Eur di Roma, con la formazione titolare al completo. Rientreranno rispettivamente dal torneo ITF disputato in Tunisia, la numero 1 Lisa Sabino e, protagonista dei tornei Open di Napoli e Pescara dove ha centrato i quarti di finale, Lara Meccico. Le atlete di “ casa “ , Irene Lavino ed Anna Maria Mangano, si aggregheranno alle compagne nella giornata di sabato 16 aprile.

Le altre componenti la squadra di Serie B Femminile, le atlete Livia Turiano e Consuelo Costantino, disputeranno le semifinali del Torneo di 4^ categoria organizzato dal Circolo Villese del Tennis, sperando in una finale tutta targata “ Polimeni”.

E’ attesa una grande cornice di pubblico sugli spalti del Circolo Tennis Rocco Polimeni per sostenere i nostri rappresentanti .