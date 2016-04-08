Circolo Rocco Polimeni: domenica al via la Serie A2

Signore e signori, lo spettacolo ha inizio! Domenica 10 aprile, al Circolo del tennis Rocco Polimeni, avrà inizio l’appassionante cammino della compagine reggina nel campionato di Serie A2 maschile. Il torneo è in realtà partito nello scorso week end, ma il Circolo del tennis Rocco Polimeni ha osservato il turno di riposo nel girone, iniziando così solo domenica il proprio campionato.

Summaria, Schilirò, Economidis, Tarsia, Romeo, Cutuli e Grazioso, capitanati dal maestro Emilio Cozzupoli, si troveranno di fronte una compagine davvero d’altissimo livello. La ‘Società Canottieri’ di Casale Monferrato, vanta infatti tra le proprie fila diversi tennisti di valore, ma su tutte va certamente sottolineata la presenza dell’ex n° 59 del seeding mondiale Rui Machado. Un incontro davvero interessante dunque quello che si svolgerà domenica mattina a partire dalle ore 10,00 presso il Circolo del tennis Rocco Polimeni.

I ragazzi della Serie A2 maschile vorranno dunque partire col piede giusto, seguendo le orme delle ‘colleghe’ reggine della Serie B femminile, vittoriosa all’esordio contro Ostuni. Le ragazze capitanate dal maestro Nunzio Di Pietro, saranno impegnate invece nella trasferta di Siena, ulteriormente rafforzate dall’innesto del neo acquisto Sabatino. Dunque domenica appuntamento da non perdere per gli appassionati di grande tennis al Circolo del tennis Rocco Polimeni.