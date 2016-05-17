Circolo tennis Rocco Polimeni: week end di successi nei campionati a squadre

Week end positivo per il Circolo tennis Rocco Polimeni, capace di ottenere due convincenti vittorie nei campionati a squadre di Serie A2 maschile e Serie B femminile. I ragazzi capitanati dal direttore tecnico Nunzio Di Pietro, erano impegnati in un importante scontro salvezza. La trasferta di Giarre contro il TC Le Rocce, presentava diverse insidie, ma i tennisti reggini hanno tirato fuori il carattere che li contraddistingue, portando a casa la vittoria: un 4-2 finale che fa ben sperare in chiave salvezza.

La cronaca degli incontri a Giarre

Passando alla cronaca degli incontri, va detto che l’equilibrio è stato regnante, ben 5 partite su 6 sono infatti terminate al terzo set. I primi a scendere in campo sono stati i numeri 3 e 4 del Circolo tennis Rocco Polimeni, rispettivamente Tarsia (2.8) e Romeo (3.5).

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Emanuele Tarsia ha affrontato Andrea Clementini (3.2), in una gara serratissima, nella quale il tennista del Ct Polimeni ha avuto la meglio solo nel terzo set. L’incontro non sembrava infatti indirizzarsi per il verso giusto, ma dopo il primo set vinto dal tennista siciliano per 6-4, è arrivata la bella reazione di Tarsia, il quale si è aggiudicato secondo e terzo set per 6-0 7-5. Stessa trama anche per quanto riguarda l’incontro tra Romeo e Marco Clementini (3.4). Primo set vinto dal Tc Le Rocce per 6-1, poi la rimonta di Romeo, vittorioso per 7-5 6-1 negli ultimi due set.

Dopodiché è la volta di Andrea Grazioso (2.3), il quale affrontava il forte avversario Chessari (2.5): un’altra battaglia! 4-6 6-4 7-5 il punteggio finale di un incontro davvero molto bello ed equilibrato, ben giocato da Grazioso tecnicamente, ma soprattutto tatticamente.

Lottatissimo anche l’ultimo singolo tra Cutuli (2.3) e Di Prima (2.4). Il rappresentante del Tc Le Rocce ha avuto la meglio per 6-4 5-7 7-6, al termine di una vera e propria maratona tennistica giocata sul filo dell’equilibrio. E’ stata dunque la volta dei doppi, ed anche in questo caso sono andate in scena due gare molto appassionanti. La coppia reggina Romeo-Tarsia ha perso per 7-5 6-7 7-5 contro Clementini M.-Chessari, mentre Cutuli-Grazioso hanno avuto la meglio di Di Prima-Clementini A. per 7-6 7-6.

Adesso, dopo al bella vittoria di Giarre, il Circolo tennis Rocco Polimeni sarà impegnato nell’ultimo incontro del girone contro il CT Bologna per proseguire il percorso verso il mantenimento della Serie A2.

La Serie B femminile

Le ragazze della Serie B femminile continuano a dominare il proprio girone, vincendo anche contro il Ct Bonacossa di Milano con un secco 4-0. L’incontro è stato aperto dalla bella vittoria di Irene Lavino (2.7) per 6-4 6-2 contro Alabiso (3.3), seguita dal successo di Lara Meccico (2.4) per 6-3 6-3 contro la Pozzan (2.8). A completare il quadro dei singolari è stata la numero 1 del Ct Polimeni Sabino (2.1), la quale ha superato la Turati (2.2) col punteggio di 1-6 6-3 6-4. Le ragazze capitanate dal maestro Stefano Loschiavo, si sono infine aggiudicate anche il doppio, ben giocato dal duo Sabino-Lavino, le quali si sono imposte per 7-6 6-2 contro Pozzan-Turati. Primo posto nel girone saldamente nelle mani delle tenniste reggine.