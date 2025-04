Buona la prima per l’atleta Vincenzo Cirillo del Circolo Velico Reggio

Lo scorso week end, nella splendida cornice del golfo di Mondello si è svolta la 1° tappa del trofeo “LIDO FILIPPI 2025” di Coastal Rowing, ovvero la disciplina del canottaggio costiero praticato su imbarcazioni performanti in grado di navigare anche con condizioni di mare mosso.

Alla manifestazione dove hanno partecipato ben oltre 400 atleti provenienti da tutta Italia, il Circolo Velico di Reggio Calabria – sez. canottaggio, con il suo atleta Vincenzo Cirillo ha ottenuto una medaglia di bronzo nella disciplina 4X Under 43 e un ottimo quarto posto nella disciplina 4X Master 43-54.

“Abbiamo iniziato la stagione nel migliore dei modi,- ha commentato Cirillo,- il livello tecnico del beach sprint negli ultimi anni si è alzato notevolmente, i buoni risultati ottenuti a Mondello ci dicono che la via che stiamo seguendo è quella giusta per cercare di arrivare a traguardi sempre più ambiziosi”.

Il prossimo appuntamento remiero vedrà impegnato il CVR a fine maggio per la successiva tappa del trofeo “LIDO FILIPPI” a Taranto, con l’occasione si ricorda che chiunque volesse provare la disciplina del Coastal Rowing può scrivere a info@circolovelicoreggio.it.