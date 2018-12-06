Circolo Zavattini, al via ‘Visioni di cine(ma) indipendente’
Dal 14 al 19 dicembre la seconda edizione di Visioni di cine(ma) indipendente, 'Après mai', con presentazione alla stampa lunedì 10 dicembre
06 Dicembre 2018 - 12:00 | di Eva Curatola
Si svolgerà lunedì 10 dicembre, alle ore 10,30, presso la Residenza Universitaria di Via Roma, la conferenza stampa di presentazione di “Visioni di cine(ma) indipendente ” – Atto II – “Après mai”.
L’iniziativa, promossa dal Circolo del Cinema “Cesare Zavattini di Reggio Calabria, si svolgerà dal 14 al 19 dicembre, presso la Residenza Universitaria di Via Roma e l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.
Alla conferenza stampa interverranno anche alcuni tra i relatori e i protagonisti dei vari appuntamenti che comporranno il programma di “Visioni di cine(ma) indipendente”, nonché rappresentanti delle istituzioni e degli enti coinvolti nell’iniziativa.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie