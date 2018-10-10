Nell’ambito del ciclo sulla “Questione sociale e del lavoro, Dottrina della Chiesa ed Encicliche sociali”, mercoledì 10 ottobre 2018, alle ore 18.00, nella Sala della chiesa di S. Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove l’incontro “L’Amore di Dio e l’Amore del prossimo: fondamento e centro dell’amore cristiano nella Enciclica “Deus est caritas” di papa Benedetto XVI. Introduce l’incontro don Antonio Cannizzaro, parroco di San Giorgio al Corso e relaziona Francesco Massara, già Presidente delle ACLI Provinciali e Regionali, Componente del Consiglio Pastorale Parrocchia San Giorgio al Corso e della Curia, componente del Comitato Scientifico del CIS.

“Dio è amore” è il titolo della prima enciclica di Papa Benedetto XVI. Il cardinale Renato Raffaele Martino, presidente del Pontificio Consiglio giustizia e pace ha sottolineato come l’Enciclica di Papa Benedetto XVI è “pervasa da un grande afflato spirituale che, di fronte al rischio di un attivismo sociale e caritativo senza anima richiama tutti alla coltivazione delle ragioni e delle motivazioni spirituali dell’essere Chiesa e dell’essere cristiani”. L’Enciclica è strutturata in due parti, la prima parte ha come titolo “L’unità dell’amore nella creazione e nella storia della salvezza”, la seconda parte ha come titolo “L’esercizio dell’amore da parte della Chiesa quale Comunità d’amore”. Nella parte conclusiva, Benedetto XVI evidenzia alcuni esempi di amore cristiano ad opera di Santi e Beati, che si sono tradotti in iniziative di promozione umana e di formazione cristiana.