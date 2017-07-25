Mercoledì 26 luglio 2017, alle ore 21:00, presso il Chiostro di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nel contesto del ciclo di incontri dedicati alla musica, promuove “Le colonne sonore della nostra vita”.

Attraverso contributi multimediali, il relatore dott. Francesco Villari, musicologo, scrittore e giornalista, illustrerà le colonne sonore più interessanti del panorama musicale mondiale. A tutti è capitato di ascoltare canzoni e brani musicali in un determinato momento della propria vita, felice o triste che fosse.

Le parole e la musica ascoltate in quei momenti rimarranno indelebili nella propria mente e nel riascoltarle a distanza di tempo ci richiamano storie e avvenimenti lontani emozionandoci ancora. Francesco Villari, reggino, è scrittore, sceneggiatore, autore teatrale e giornalista. Ha pubblicato L’Ottavina di Dio (Città del Sole Edizioni, 2009), scritto con Marco Di Grazia, e Cartoline Rock – Guida imperfetta all’ascolto di centouno canzoni definitive della storia del rock (Edizioni Conoscenza, 2015).