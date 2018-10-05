Il CIS Calabria racconta la storia della Chiesa di Sant’Anna
Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove nella chiesa di Sant'Anna la tavola rotonda 'Sant'Anna nella storia di Reggio'
05 Ottobre 2018 - 10:03 | di Eva Curatola
Nella chiesa di Sant’Anna di Reggio Calabria, sabato 6 ottobre 2018, alle ore 18:45, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria promuove la tavola rotonda “Sant’Anna nella storia di Reggio. L’impegno di comunità e istituzioni per il dialogo costruttivo”.
Intervengono: Avv. Giuseppe Falcomatà, Sindaco della Città Metropolitana di R. C., Dott. Filippo Quartuccio, Delegato alla Cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Mons. Antonio Morabito, Rettore della chiesa di Sant’Anna, Arch. Alfonso Cappuccio, Direttori dei lavori della piazza di Sant’Anna. Coordina la dott.ssa Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria.
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