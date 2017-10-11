Giovedì 12 ottobre 2017, alle ore 18.00, presso la Sala della chiesa di San Giorgio al Corso, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nel contesto del ciclo di incontri con le “Grandi voci del Teatro Lirico”, promuove l’ottavo incontro “I mostri sacri della vocalità italiana”.

Il maestro Nicola Sgro, attraverso vari filmati illustrerà aspetti e tecniche di quattro grandi protagonisti della lirica italiana: Renata Tebaldi, Giuseppe di Stefano, Gino Bechi, Nicola Rossi Lemeni.

Nicola Sgro, compositore, direttore d’orchestra, responsabile sezione musicologia del Cis della Calabria, ha spaziato con la sua creatività in tutti i generi di composizione musicale: dal teatro lirico all’oratorio, alla musica sinfonica, alle composizioni strumentali da camera, alle liriche per canto e pianoforte. Composizioni di Sgro sono state eseguite da prestigiosi complessi orchestrali (Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra da Camera di Catania, Camerata strumentale Casella di Torino, ecc) in concerti trasmessi dalla Rai.