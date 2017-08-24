Il Cis della Calabria presenta ‘L’oscuro di ogni sostanza’
Il Centro Internazionale della Calabria presenta il libro di poesie di Francesco Macciò, edito da La Vita Felice, al Chiostro di S. Giorgio al Corso
24 Agosto 2017 - 12:02 | di Vincenzo Comi
Venerdì 25 agosto 2017, alle ore 21:00, presso il Chiostro di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale della Calabria presenta il libro di poesie “L’oscuro di ogni sostanza”, Editore “La Vita Felice“ di Francesco Macciò. I versi del poeta Macciò comunicano un messaggio che si discosta da quello strettamente emotivo o rigorosamente referenziale, integrando in un particolare discorso, quello della poesia, dati dell’esperienza e strumentazione tecnica, da intendersi come accompagnamento e sostegno sintattico, metrico, retorico.
È per questa via, ardua e spesso impervia a praticarsi ma necessaria per discostarsi dall’agevole cammino della superficialità, che la poesia afferma il suo riscontro di autonomia e il suo statuto di originalità: quei requisiti peculiari che consentono, in definitiva, di accedere all’essenza del reale, all’«oscuro di ogni sostanza», come indica il bel titolo del libro.
Francesco Macciò è nato a Torriglia e vive a Genova. Ha curato il volume di studi su Giorgio Caproni Queste nostre zone montane, introduzione di Giovanni Giudici (La Quercia Edizioni, 1995).
Ha pubblicato i seguenti libri di poesia: Sotto notti altissime di stelle, prefazione di Luigi Surdich (Agorà, 2003; Matisklo, 2013, introduzione di Mirko Servetti); L’ombra che intorno riunisce le cose (Manni, 2008); Abitare l’attesa, prefazione di Gabriela Fantato (La Vita Felice, 2011), finalista Premio Volterra Ultima Frontiera 2012, finalista Premio Internazionale Mario Luzi 2014/2015. Suo il romanzo d’ambiente triestino Come dentro la notte (Manni, 2006), firmato con lo pseudonimo di Giacomo di Witzell.
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