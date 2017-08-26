Il maestro Nicola Sgro illustra con filmati tecnica e carriera di Maria Callas, Luciano Pavarotti, Mario Del Monaco e Tito Gobbi nel Chiostro di San Giorgio al Corso

Sabato 26 agosto 2017, alle ore 21.00, nello spazio del Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nel contesto del ciclo di incontri con le “Grandi voci del Teatro Lirico”, promuove il settimo incontro “I mostri sacri della vocalità italiana”.

Il maestro Nicola Sgro, attraverso vari filmati illustrerà aspetti e tecniche di quattro grandi protagonisti del teatro lirico: Maria Callas, Luciano Pavarotti, Mario Del Monaco, Tito Gobbi. Nicola Sgro, compositore, direttore d’orchestra, responsabile sezione musicologia del Cis della Calabria, ha spaziato con la sua creatività in tutti i generi di composizione musicale: dal teatro lirico all’oratorio, alla musica sinfonica, alle composizioni strumentali da camera, alle liriche per canto e pianoforte. Composizioni di Sgro sono state eseguite da prestigiosi complessi orchestrali (Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra da Camera di Catania, Camerata strumentale Casella di Torino, ecc) in concerti trasmessi dalla Rai.