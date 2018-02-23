Seminario a Reggio Calabria promosso da ISESP, Centro Documentazione Europea e Centro Internazionale Scrittori della Calabria, con Domenico Labate

Venerdì 23 febbraio 2018, alle ore 16:45, presso la Sede ISESP di via Torrione, 101/f – Reggio Calabria (di fronte Confindustria), l’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, il Centro Documentazione Europea e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuovono il seminario “Prospettive sull’Europa”.

Dopo i saluti di Raffaele Cananzi, presidente dell’ISESP, e di Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria, seguiranno gli interventi di Giuseppe Verdirame, direttore dell’ISESP, e di Daniele Cananzi, responsabile accademico CDE dell’ISESP. Relazionerà Domenico Labate, prof. , giornalista e massmediologo.