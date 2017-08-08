Il Cis della Calabria promuove ‘Novità archeologiche della Città Metropolitana’
Mercoledì 9 agosto al Chiostro di San Giorgio al Corso il professor Daniele Castrizio racconta con video proiezioni le novità archeologiche del territorio
08 Agosto 2017 - 09:24 | di Vincenzo Comi
Mercoledì 9 agosto 2017, alle ore 21.00, nello spazio del Chiostro di San Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove l’incontro “Novità archeologiche della Città Metropolitana”. Attraverso video proiezioni relazionerà il prof. Daniele Castrizio, Ordinario di Numismatica presso l’Università di Messina.
Il prof. Daniele Castrizio tiene i corsi di Numismatica Medievale per i Curricula Archeologico e Storico-artistico del Corso di Laurea in Lettere, è membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana dell’Università di Messina ed autore di numerose pubblicazioni.
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