Il Cis della Calabria promuove una rivisitazione al libro ‘Furore’

Giovedì 23 marzo 2017, alle ore 18.00, nella Sala della chiesa di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, promosso dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nel contesto del ciclo di “Letteratura mondiale”, curato dalla prof.ssa Maria Quattrone, già dirigente del Liceo classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, si parlerà del libro “Furore” di John Steinbeck. Con il contributo di numerose slides relazionerà la prof.ssa Silvana Comi, docente di Lingua e letteratura Inglese nelle scuole secondarie superiori. “Furore” è un romanzo pubblicato negli Stati Uniti nel 1939 e pubblicato in italiano l’anno seguente dalla “Bompiani”.

Il romanzo e la censura fascista

Il libro fu perseguitato dalla censura fascista e solo dopo più di 70 anni, vede la luce la prima edizione integrale, nella nuova traduzione di Sergio Claudio Perroni. Nell’odissea della famiglia Joad, sfrattata dalla sua casa e dalla sua terra, in penosa marcia verso la California, lungo la Route 66 come migliaia e migliaia di americani, si rivive la trasformazione di un’intera nazione. “Furore” è anche romanzo di viaggio e ritratto epico della lotta dell’uomo contro l’ingiustizia, ed è forse il più americano dei classici americani, da leggere oggi in tutta la sua bellezza. John Steinbeck, autore di numerosi romanzi e racconti, è uno dei massimi esponenti della letteratura americana.

Dopo aver frequentato la Stanford University senza mai laurearsi, compare sulla scena letteraria con opere minori finché non raggiunge la notorietà con Pian della Tortilla (1935) a cui seguono molti romanzi racconti e saggi tra cui Uomini e topi, La lunga vallata, Furore – opera grazie a cui Steinbeck riceve il Premio Pulitzer -, La luna è tramontata, La valle dell’Eden, Quel fantastico giovedì, Viaggio con Charley. Nel 1962 gli viene conferito il Premio Nobel per la letteratura.