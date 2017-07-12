CIS, incontro con Caterina Silipo

Mercoledì 12 luglio, alle ore 21:00, presso il Chiostro di San Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove l’incontro con Caterina Silipo, autrice dei romanzi “Abitare i confini del silenzio” e “Oltre il muro dell’indifferenza” Falzea Editore. Relazioneranno: Maria Florinda Minniti, docente di Lettere presso il liceo scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria e Giovanni De Girolamo, docente di materie letterarie a Firenze, critico letterario.

Sarà presente l’Autrice. Coordina Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis. “Abitare i confini del silenzio” racconta la storia di John, un giovane con tanti sogni e ideali che dalla Calabria emigra in America e di un misterioso assassinio. “Oltre il muro dell’indifferenza” è la storia della vita di un ragazzo di Calabria emigrato nel New Jersey, che si snoda tra perdite, lontananze e solitudini, ma anche un susseguirsi di approdi e ritrovamenti. Tutto incorniciato da una Calabria che mostra la sua intensa bellezza assieme alle sue ferite, in un risvolto di indagini e di inchieste, da cui riemerge l’annoso e delicato tema dello smaltimento illegale dei rifiuti tossici. Una storia di silenzi, di dolori, ma anche di sofferte riconciliazioni familiari.