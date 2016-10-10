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Il Cis omaggia l’artista Piero della Francesca

Mercoledì 12 ottobre alla Biblioteca De Nava una conversazione sul grande pittore nel sesto centenario della nascita, tra colori, forme e geometrie

10 Ottobre 2016 - 14:35 | di Redazione

Il Montefeltro, terra di Piero della Francesca

Mercoledì 12 Ottobre 2016, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori, nel contesto del ciclo “Invito alla bellezza”, promuove l’ottavo incontro “Piero Della Francesca: Sulle orme di un mito intramontabile”.

Piero della Francesca, il grande artista omaggiato dal Centro Internazionale ScrittoriConversazione del dott. Salvatore Timpano, studioso di arte, componente del Comitato Scientifico del CIS. Piero Della Francesca il misterioso, Piero la luce, l’architetto, il matematico, l’avanguardista, il primitivo, con la ricchezza inesauribile della sua pittura, ha dato adito a numerose interpretazioni, tutte valide. Nel sesto centenario della nascita (1416-1420) del grande artista la conversazione vuole essere un viaggio nei colori, nelle forme, nelle complesse auree geometrie e sulle orme di un mito che non conosce tramonto.

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