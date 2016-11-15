Il CIS organizza un incontro sulle cause e le terapie della tosse

Il ciclo di incontri sulla medicina del Centro Internazionale Scrittori affronta cause, tipologia differenziale e terapie mirate della tosse

Nella Sede Centrale della Biblioteca comunale di Reggio Calabria, mercoledì 16 Novembre 2016, alle ore 16.45, il Centro Internazionale Scrittori, nel contesto del ciclo di incontri sulla medicina, promuove “La tosse: le diverse cause, la tipologia differenziale, le terapie mirate”.

L’importanza della tosse a tutte le età è spesso sottovalutata dal malato, dalla famiglia e talvolta anche dal medico curante. Introduce e presiede il dott. Gesualdo Agati, pneumologo, già primario U. O. Malattie Respiratorie Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli.

Partecipano: dott. Demetrio Costantino, pediatra, primario Reparto pediatria Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli; dott. Alfredo Iatì, già Dirigente di Pneumologia Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli.