Il Cis presenta ‘Amedeo Modigliani ‘Modì’

Mercoledì 26 aprile 2017, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori, nel contesto del ciclo “Invito alla bellezza”, promuove l’undicesimo incontro “Amedeo Modigliani “Modì” – La poesia della visione tra Montmartre, Montparnasse e Jeanne Hebuterne”. Attraverso la proiezione di numerose slides relazionerà il dott. Salvatore Timpano, studioso di arte, componente del Comitato Scientifico del CIS. Amedeo Modigliani (Livorno il 12 luglio 1884 – Parigi, 24 gennaio 1920, è stato pittore e scultore, molto noto per i suoi ritratti femminili caratterizzati da volti stilizzati e colli affusolati. La vita di Modigliani è legata a quella della città di Parigi in cui si trasferì nel 1906, all’epoca cuore pulsante dell’arte europea. Contribuì con la sua vita a costruire il mito dell’“artista maledetto”, povero e talentuoso di Montmartre, dove viveva in una comune per artisti.

I ritratti di Modigliani

La maggior parte della produzione pittorica di Modigliani è costituita da ritratti: teste, figure a mezzo busto sedute o in piedi. Uniche eccezioni si possono considerare i nudi femminili risalenti al periodo tra il 1916 e il 1919 e alcuni paesaggi del 1919. Nei ritratti ogni soggetto viene sottoposto ad un processo di spersonalizzazione e stilizzazione. Il modello “vero” perde in dettaglio, si spoglia delle sue peculiarità e si trasforma in un’entità astratta, lontana dal tempo. I colori utilizzati da Modigliani per la realizzazione delle sue opere pittoriche sono violenti, come irruenta è stata la sua breve vita. A differenza della sua pittura basata sul disegno lineare, la purezza arcaica della sua scultura e la vita irruente e tribolata di malanni e miseria fanno di Modigliani una personalità eccezionale nel quadro dell’arte moderna, isolata dalle correnti del gusto contemporaneo (cubismo, futurismo, surrealismo ecc.) pur lavorando nello stesso periodo.

Le sue opere sono esposte nei più grandi musei del mondo. Muore all’età di 35 anni a causa di una meningite tubercolare e le sue spoglie vengono sepolte al cimitero parigino di Père Lachaise.